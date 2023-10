Alors que la phase de poules livre son verdict ce dimanche, les 12 qualifiés pour la prochaine Coupe du monde, qui aura lieu en 2027 en Australie, sont déjà connus.

Seulement huit nations auront la chance de disputer les phases finales de la Coupe du monde 2027. Mais nous connaissons déjà les 12 premiers qualifiés pour le prochain Mondial qui se déroulera en Australie. En effet, les trois premiers de chaque poule sont directement qualifiés pour la onzième édition de la Coupe Webb Ellis.

Voici les 12 équipes qualifiées pour le Mondial 2027

France (1ère de la poule A)

Nouvelle-Zélande (2e de la poule A)

Italie (3e de la poule A)

Irlande (1ère de la poule B)

Afrique du Sud (2e de la poule B)

Écosse (3e de la poule B)

Pays de Galles (1er de la poule C)

Fidji (2e ou 3e de la poule C)

Australie (2e ou 3e de la poule C)

Angleterre (1ère de la poule D)

Japon (2e ou 3e de la poule D)

Argentine (2e ou 3e de la poule D)

Huit équipes vont devoir passer par les qualifications

Avant cette cinquième journée de la phase de poules, l'incertitude ne concernait plus que la poule D. Et notamment le match entre l'Angleterre et les Samoa. En cas de victoire, les Samoans auraient pu terminer à la troisième place, mais ils ont finalement échoué d'un petit point (18-17). Ce résultat qualifie l'Argentine et le Japon, quel que soit le score final de leur affrontement.

La Namibie, les Tonga, l'Uruguay, la Géorgie, le Chili, le Portugal, la Roumanie et les Samoa, devront disputer des tournois de qualification par continent et ensuite un tournoi de repêchage international, qui avait vu le Portugal prendre le dernier ticket qualificatif pour la Coupe du monde 2023.