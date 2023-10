Alors que le match opposant l'Entente Fleury - Salles - Coursan et le Foyer Laïque Du Haut Vernet a été marqué par de nombreuses violences lors de la deuxième journée de Régionale 1, la Fédération française de rugby a décidé de prendre la parole. Elle condamne fermement les faits et a déjà pris des décisions.

Voilà un match qui n'a pas encore fini de faire parler. Non pas pour la performance sportive mais bien pour ce qu'il s'est passé en dehors du terrain. À l'issue de la rencontre, des bagarres ont éclaté en tribune. Des images qui ont rapidement fait le tour des réseaux sociaux et des médias. Des altercations d'une rare violence qui ont pris fin avec l'arrivée des gendarmes et des secours. Plusieurs personnes ont été transportées à l'hôpital et des plaintes ont été déposées par les deux clubs. Le Foyer Laïque Du Haut Vernet a même dénoncé des insultes racistes. Après la réaction de la ligue Occitanie, c'est la Fédération française de rugby qui a décidé de prendre la parole.

Dans un communiqué la FFR assure : "Suite aux actes de violence et insultes racistes survenus lors de la confrontation entre l’Entente Fleury-Salles-Coursan et Perpignan Haut Vernet, la Fédération Française de Rugby, exprime une solidarité indéfectible et un soutien total envers toutes les personnes affectées". La plus haute instance du rugby français explicite ensuite sa volonté de faire son maximum pour que ses actes ne restent pas impunis : "Des enquêtes sont d’ores et déjà en cours, et la justice sportive a bien évidemment été saisie. Par ailleurs, la FFR apportera un soutien sans faille aux autorités judiciaires et reste en alerte sur l’opportunité de se constituer partie civile au cas par cas, pour la défense de l’intérêt général de ses membres."

Quelles décisions pour les deux clubs ?

Si plusieurs enquêtes sont déjà en cours, la FFR a déjà arrêté des décisions et obligations pour les deux clubs. Une liste où la fédération incite notamment "les présidents des clubs amateurs à prendre la parole avant les matchs face au public et aux supporters, exhortant au respect scrupuleux des règlements généraux et condamnant toute forme de violence et de racisme."

La FFR indique également la volonté de mettre en œuvre des travaux "en vue d’une révision de nos Règlements Généraux pour clairement étendre le champ de contrôle des rencontres à l’avant et l’après match". La fédération propose également un accompagnement des victimes à travers une cellule de prévention et de protection des populations rugby et met également à disposition un numéro d'urgence.