Ce week-end a été marqué par de violents débordements à Coursan. Alors que l'Entente Fleury-Salles-Coursan recevait le Foyer Laïque du Haut-Vernet lors de la deuxième journée de Régionale 1, des bagarres ont éclaté en tribunes. Des faits d'une rare violence qui ont obligé Alain Doucet, président de la ligue Occitanie, à réagir.

Quelques minutes après le coup de sifflet final du match opposant l'Entente Fleury-Salles-Coursan au Foyer Laïque du Haut-Vernet, de terribles bagarres ont éclaté. Des altercations qui seraient parties d'un premier accrochage entre deux joueurs au moment de se serrer la main. Des violences qui ont entraîné la venue des gendarmes et des secours. Plusieurs personnes du côté de l'EFSC comme de celui du Foyer Laïque ont été transportées à l'hôpital.

Des faits graves qui ont obligé Alain Doucet, président de la ligue Occitanie à réagir. Dans les colonnes de l'Indépendant, le président assure : "On ne peut pas laisser jouer des équipes alors qu'il y a des enquêtes en cours et que la commission ne s'est pas encore réunie. On reporte jusqu'à nouvel ordre les rencontres de Fleury-Salles-Coursan et du Foyer-Laïque-Haut Vernet". Ce week-end l'EFSC devait se déplacer sur la pelouse de Poussan alors que le Foyer Laïque du Haut-Vernet devait recevoir Revel. Le week-end suivant marque une pause dans le championnat, et d'ici là, "des décisions devraient être prises" explique Alain Doucet.

Que risquent les deux clubs ?

À l'issue de ces nombreux débordements plusieurs plaintes ont été déposées d'un côté comme de l'autre et une enquête a été ouverte par la gendarmerie ainsi que par la Ligue Occitanie : "Début de semaine prochaine, normalement, les deux clubs passeront devant la commission de discipline. Elle va se saisir des différents rapports : celui de l'arbitre, du délégué, celui de la gendarmerie... Et on va enquêter, en prenant aussi en compte l'historique des clubs. Ce que l'on a vu dimanche après-midi, cela relève presque du pénal, ça sort du rugby et c'est inadmissible", affirme Alain Doucet toujours dans les colonnes de l'Indépendant.

Pour l'heure la Ligue n'a pas encore statué sur les décisions sportives qui seront prises concernant les matchs non joués (s'ils sont reportés ou perdu pour les deux clubs concernés). En tout cas, ils risquent gros. Des sanctions qui peuvent aller d'amendes sportives et financières, des matchs à huis clos jusqu'à une suspension des terrains. Le président de la ligue Occitanie parle même d'une "exclusion pure et simple".

En ce qui concerne l'Entente Fleury-Salles-Coursan, le club assure avoir "pris acte de la décision de la ligue" et souhaite "laisser faire la justice". Tant que l'enquête sera en cours, les deux clubs seront donc éloignés des terrains jusqu'à nouvel ordre.