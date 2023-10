Un épisode unique, un casting exceptionnel… Les nouveaux ambassadeurs et les historiques de la marque Gedimat se sont retrouvés au cœur de La Maison Rugby par Gedimat.

Ils s’appellent Sylvain Marconnet, Yoann Huget, Camille Lopez, Maxime Machenaud, Vincent Clerc. Leur point commun ? Ils ont été des grands joueurs du XV de France mais ils ont également été accompagnés par Gedimat durant toute leur carrière. À l'occasion de la Coupe du monde en France, Gedimat a décidé de réunir les hommes qui ont fait le rugby ces dernières années.

Alldrit et Jalibert à distance

Ils ont contribué à l’histoire et la construction de Gedimat dans le rugby. Gregory Alldritt, troisième ligne et Mathieu Jalibert, ouvreur du XV de France ont rejoint récemment l’aventure Gedimat et sont actuellement sur le plus bel ouvrage de leur vie avec les Bleus. Les deux hommes étaient d'ailleurs présents en visio pour parler rugby avec les "anciens".

Nous les avons réuni autour de Jérôme Sillon, commentateur sportif et Nicolas Brousse, chef du restaurant Cartouches à Toulouse. Pour l'occasion, Sylvain Marconnet et Yoann Huget se sont prêtés au jeu. Les deux anciens joueurs de l'équipe de France se sont lancés dans la préparation d'un gaspacho de concombre avant de retrouver les invités du jour tout droit arrivés de Bayonne ! Camille Lopez et Maxime Machenaud n'ont donc eu qu'à déguster !

Retrouvailles, souvenirs en Bleus, graines de champions, travaux et passion rénovation… Découvrez l’intégralité de l’épisode !