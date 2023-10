En conférence de presse avant le match de l'Irlande face à l'Écosse ce samedi, l'ailier irlandais James Lowe a évoqué l'incroyable engouement autour du XV du trèfle lors de cette Coupe du monde. Pour le joueur du Leinster, les Irlandais possèdent le meilleur public du monde en déplacement.

L'Irlande va retrouver le stade de France ce samedi, pour le dernier match de sa phase de poules, face à l'Écosse. Un stade qui doit rappeler de très bons souvenir au XV du Trèfle, puisque la dernière fois qu'il y a mis les pieds, il a terrassé l'Afrique du Sud au bout d'un match dantesque (13-8). Une rencontre au bout de laquelle les Irlandais ont reconnu l'apport de leurs supporters, présents en très grand nombre à Saint-Denis. "Je n'ai jamais vu une ambiance pareille, avait halluciné Jonathan Sexton, d'ordinaire si placide, il y a deux semaines. C'est impossible qu'il y ait eu 30 000 supporters. Cela ne me surprendrait pas s'il y en avait 60 000. Nous jouons pour eux et ils nous ont donné l'avantage ce soir".

"C’est indescriptible"

À n'en pas douter, ces mêmes supporters donneront de la voix face au XV du chardon, alors que cet Irlande - Écosse s'apparente à un huitième de finale. Les joueurs eux-mêmes attendent beaucoup de leur public. En conférence de presse, l'ailier James Lowe s'extasiait : "Personne n’arrive à la cheville des Irlandais en déplacement. On l’a vu à Bordeaux et à Nantes, c’est indescriptible. Les hymnes, Fields of Athenry, Zombie… C’est fou. Il parait que 60 000 Irlandais seront là ce week-end. On va le sentir. On est très heureux." Les fans irlandais chanteront-ils Zombie, le fameux titre des Cranberries samedi soir ? Rendez-vous après le match ?