Henry Arundell n'a pas mis un pied au Racing 92 qu'il est déjà convoité par deux clubs anglais : Bath et Gloucester. S'il bénéficie d'une dérogation pour le prochain Tournoi des 6 Nations, l'ancien ailier des London Irish sera privé de sélection s'il ne revient pas en Angleterre dans un an.

L'Angleterre ne peut pas se passer d'Henry Arundell. Auteur d'un quintuplé face au Chili, l'ailier anglais (20 ans ; 9 sélections) est déjà la cible de Bath et de Gloucester, alors qu'il est sous contrat avec le Racing 92 jusqu'en 2025. Selon les informations de The Telegraph, les deux clubs anglais sont bien décidés à faire signer la jeune bombe du XV de la Rose pour la saison 2024-2025... alors que le néo-racingman est sous contrat jusqu'en 2025. Aucune offre n'a pour l'heure été transmise, mais cette offensive n'est pas dénuée de sens. Pour rappel, Henry Arundell s'est engagé avec le Racing 92 alors que les London Irish étaient en difficultés financières.

Henry Arundell devrait jouer le prochain Tournoi des 6 Nations avec l'Angleterre. Transféré des London Irish au Racing 92, l'ailier auteur d'un quintuplé bénéficie de "circonstances exceptionnelles" et sera à la disposition de Steve Borthwick.https://t.co/R5gmJgflot — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) September 24, 2023

Dans ce contexte, l'ailier anglais a bénéficié d'une dérogation pour être sélectionnable pour le prochain Tournoi des 6 Nations, à l'instar de Jack Willis la saison dernière, qui avait quitté les Wasps pour Toulouse. Mais Arundell ne pourra pas disputer la prochaine tournée d'été ni celle d'automne, s'il reste au Racing. Un retour précipité au pays permettrait donc à l'ailier de regoûter à la sélection anglaise.

Le Racing a également des arguments

Mais le club francilien entend évidemment conserver sa recrue. Arundell fait partie d'un recrutement très ambitieux, aux côtés de Siya Kolisi, Josua Tuisova ou Will Rowlands, étincelant avec le pays de Galles. Le jeune anglais sera évidemment dans une équipe qui vise au moins un titre et avec de sérieuses ambitions. Autre atout de poids, Henry Arundell pourra être considéré comme JIFF s'il passe trois saisons, au moins, en France. Un statut qui devrait permettre à l'ailier d'être en position favorable pour négocier un meilleur salaire et être un joueur clé du Racing, ou d'un autre club français.