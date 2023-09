Henry Arundell devrait jouer le prochain Tournoi des 6 Nations avec l'Angleterre. Transféré des London Irish au Racing 92, l'ailier auteur d'un quintuplé bénéficie de "circonstances exceptionnelles" et sera à la disposition de Steve Borthwick.

Le héros du week-end se nomme Henry Arundell. Auteur d'un fantastique quintuplé face au Chili, l'ailier anglais a tapé dans l'oeil de Steve Borthwick. Ancien pensionnaire des London Irish, la jeune bombe s'est engagée au Racing 92 avant la Coupe du monde. Le futur francilien ne devrait donc pas être sélectionnable pour le XV de la Rose. Mais le Telegraph informe ce dimanche que l'ailier anglais bénéficiera de "circonstances exceptionnelles" en raison des difficultés financières des London Irish.

Comme Jack Willis, lorsqu'il a quitté les Wasps pour Toulouse, Arundell aura droit à une dérogation et pourra disputer le Tournoi des 6 Nations 2024. Ensuite, l'ailier de la Rose sera inéligible à une éventuelle participation aux tournées d'été et d'automne.

L'Angleterre s'amuse face au Chili avec un quintuplé marqué par l'ailier Henry Arundell ! \ud83c\udff4??????\ud83d\udc51



Le récit \u27a1\ufe0f https://t.co/Vy109p120G pic.twitter.com/juarzQo0gk — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) September 23, 2023

La Premiership confrontée à un exode ?

Le média britannique rapporte à l'inverse que Joe Marchant (Stade français) et David Ribbans (Toulon) ne devraient pas être sélectionnables pour le prochain Tournoi. Plus globalement, le rugby anglais est confronté à de sérieuses difficultés économiques et pourrait voir nombre de ses internationaux traverser la Manche. Dans l'édition du 18 septembre 2023, Midi Olympique révélait notamment que Kyle Sinckler, Elliot Daly, Will Stuart ou Lewis Ludlam étaient ciblés par plusieurs clubs français. Au-delà des cadres du XV de la Rose, soixante à quatre-vingt joueurs pourraient être concernés par un exode outre-Manche.