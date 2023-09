Dépassés en début de rencontre, les Agenais ne sont pas repartis les mains vides de l’Isère.

Du duel avec Grenoble, Bernard Goutta ne veut retenir qu’un unique point positif, « celui du bonus défensif que nous avons réussi à décrocher alors que nous ne le méritions pas. Ce point tient un peu du miracle ». Sur la qualité de la copie rendue par ses troupes, l’entraîneur agenais est plus circonspect : "Nous savions que Grenoble voulait réussir son entame, mais nous avons été pris en défaut dans les vingt premières minutes, par manque de maîtrise, par manque de contrôle et de précision. Nous avons failli dans la discipline. Nous étions simplement désorganisés."

Pour cette sixième journée de Pro D2, Vannes a consolidé sa place de leader, Biarritz s'est bonifié, Montauban l'a emporté sur le fil et Brive s'est fait peur mais s'est imposé dans la douleur face à Dax.https://t.co/mbVAzHBinV — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) September 27, 2023

De cette déception, beaucoup plus liée au contenu qu’au résultat, Bernard Goutta veut tirer des enseignements : "On va se contenter de ce bonus et surtout ne pas se prendre pour d’autres. Tu joues comme tu t’entraînes et avant ce déplacement à Grenoble notre semaine d’entraînement n’a pas été bonne. Pour le moment on voit clairement que nous manquons de maîtrise, alors, même si notre groupe se connaît bien, cela prouve qu’il y a des réglages à apporter à notre jeu. On prend un point et on sait qu’il y a encore du travail."

"Nous avons multiplié les fautes"

Pénalisée par certains manques dans la conquête, plus particulièrement en touche, mais aussi par une fébrilité coupable qui durant toute la première demi-heure lui fit rendre ou perdre des ballons, la formation agenaise, toujours à la recherche d’un premier succès à l’extérieur, est loin du rendement qui était le sien la saison passée. Martin Devergie minimise le constat : "Si nous avons sombré à Provence rugby, nous avons rapporté le nul de Rouen et ce point de bonus contre Grenoble, soit trois points pris en trois matchs. Nous aurions pu faire mieux face aux Isérois, mais dès que nous avons subi nous avons multiplié les fautes. Nous n’avons pas été assez pragmatiques. Nous n’avons sorti la tête de l’eau que par moments." Et sa conclusion est la même que celle de Bernard Goutta : "On va se remettre au travail."