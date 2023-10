Le sélectionneur du XV de France Fabien Galthié a communiqué ce mercredi la composition de l’équipe qui affrontera l’Italie vendredi soir à Lyon (21h00). Une composition sans surprise : Charles Ollivon sera bien le capitaine des Bleus, Louis Bielle-Biarrey prendra place à une aile à la place de Gabin Villière et Anthony Jelonch a été préféré à François Cros en troisième ligne. Le patron des Bleus a justifié ses choix.

Jalibert- Lucu titularisés

"Cette charnière est d’abord tonique. Max ne nous a jamais déçus, il a toujours "performé" avec l’équipe de France. Son profil, qui lui appartient, très altruiste. Il joue beaucoup pour l’équipe, à la fois en attaque et en défense. Il a un grand jeu au pied. Il est courageux, c’est un neuvième avant. Il trouve son complément avec Matthieu Jalibert, qui est là depuis quatre ans et qui répond présent".

"Le fait qu’ils jouent et s’entraînent en club ensemble les rapproche et a permis de développer une forme de proximité. Mais en premier lieu, ce qui fait qu’ils occupent la charnière de l’équipe de France, c’est leur niveau de rugby et les performances réalisées avec nous."

Louis Bielle-Biarrey plutôt que Gabin Villière

"C’est un instantané qui est cohérent, lié à une lecture des états de forme du moment et des potentialités. Des joueurs de rugby ne sont pas robot. Ce sont des êtres humains avec des états de forme physiques, psychologiques, qui varient. Notre lecture est toujours très objective, très mesurée. La plus juste possible. Après, l’émulation compte toujours dans notre groupe France depuis quatre ans. Il n’y a jamais rien de définitif. Ce mot, il faut le mettre entre guillemets ou entre parenthèses."

Ollivon capitaine

"Il a été notre capitaine au début de notre mandat. Un grand capitaine. Il a grièvement été blessé. Il a beaucoup travaillé seul. Il a fait un chemin difficile. Comme d’autres joueurs. Il redevient capitaine, mais c’est un clin d’œil. Ça représente aussi nos quatre années de travail et notre volonté d’accompagner nos joueurs dans leur développement".

"Parfois, j’ai entendu des commentaires sur nos joueurs, sur la troisième ligne pendant que Charles faisait sa rééducation seul. On a eu parfois tendance à oublier qui est Charles, à le mettre de côté. Aujourd’hui, Il est là… C’est l’occasion de lui rendre hommage. Parce que nous avons encore un groupe de joueurs qui traverse un moment difficile. Mais ils sont là. Nous serons tous là. Il faudra compter sur eux, sur nous."

Deux jours avant la rencontre France - Italie, Charles Ollivon s'est confié sur ses attentes vis-à-vis de la Nazionale. Le capitaine des Bleus estime notamment que le niveau d'engagement sera très élevé.



Ses propos > https://t.co/aQkHaYbp4b pic.twitter.com/lMhqQJ02ox — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) October 4, 2023

Cinq avants et trois arrières sur le banc

"C’est un choix sur l’instant qui s’adapte à nos joueurs, à la composition de l’équipe. On commence toujours par choisir les finisseurs parce que c’est avec eux qu’on termine le match. Ensuite, on associe les « Starters ». Et l’on travaille sur tous les scénarios imaginables. On s’y prépare. Le profil des 23 joueurs présents sur la feuille de match est lié à la forme du moment et la disponibilité des joueurs du moment. On a construit cette équipe avec les joueurs les plus performants.

Aujourd’hui, c’est donc un banc en 5/3, sachant que Yoram Moefana a fini la rencontre face à la Namibie en troisième ligne. L’Afrique a fait sa dernière composition avec un 5/3 contre le Tonga. Il y a du 6/2 depuis déjà un moment. Et même du 7/1. Il y a un peu d’innovation, ça donne des idées. Mais, en 2007, je me souviens avoir été champion de France avec un 5/2. Il n’y avait que sept remplaçants à l’époque."

Lucu et Jalibert formeront la charnière du XV de France pour le dernier match de poules des Bleus. Partenaires à l'UBB depuis quatre ans, les deux hommes se connaissent bien. Voici quelques chiffres pour en savoir plus sur leur association !https://t.co/mANtuEXemu — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) October 4, 2023

L’Italie

"C’est une équipe que l’on connaît bien, que l’on a affronté cinq fois sur ces quatre dernières années. Nous avons parlé des deux derniers matchs à Rome qui ont été très difficiles pour nous. C’est une équipe qui est blessée. C’est la plus grande difficulté qui nous attend. Des Latins blessés…On s’attend à une réaction très forte. Il y a eu quelques ajustements dans la composition de leur équipe. Cette équipe a tout à gagner. On s’attend à un match très très difficile."