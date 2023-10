Ben Lam a été suspendu pour une durée de trois matchs par une commission disciplinaire indépendante suite à un plaquage dangereux lors du match face au Japon. L'ailier Samoan ne pourra donc pas jouer la dernière rencontre de la phase de poule face à l'Angleterre et plus dans l'hypothèse où les Samoans se qualifient en phase finale. Le Montpelliérain peut réduire sa sanction à deux matchs s'il suit un programme de formation au plaquage.

Ben Lam a été sanctionné d'un carton rouge à la 47e minute de jeu face au Japon le 28 septembre dernier. L'ailier samoan a donc été convoqué devant une commission de discipline indépendante pour une infraction à la règle 9.13 qui correspond à celle des plaquages dangereux. C'est le degré moyen qui a été retenu par la commission de discipline soit six matchs de suspension. Après avoir pris en compte les circonstances atténuantes la commission a fait le choix de suspendre le joueur pour une durée de trois matchs. En participant à un programme de formation au plaquage, Ben Lam pourra réduire sa sanction à deux matchs.

Fin du Mondial pour Ben Lam ?

En l'état actuel des choses et dans l'attente de savoir si Ben Lam participera au programme de formation au plaquage, il manquera trois matchs soit le dernier match de poules face à l'Angleterre ainsi que le quart et la demi-finale dans l’hypothèse où les Samoans se qualifient en phase finale. Pour l'heure, les hommes de Seilala Mapusua pointent à la quatrième place de la poule D. Mathématiquement les Samoans peuvent encore se qualifier mais les chances sont de plus en plus minces il faut bien l'avouer. Alors l'ailier montpelliérain pourrait en avoir fini avec cette Coupe du monde...