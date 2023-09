Quasiment éliminée de la Coupe du monde, l'Australie affrontera le Portugal (2 octobre) avec la majeure partie de ses cadres. Will Skelton et Taniela Tupou sont toujurs indisponibles.

L'Australie est au bord du précipice. Avec deux défaites en trois matchs de poule, les Wallabies sont tout près de l'élimination alors qu'ils ont toujours été au rendez-vous des quarts de finale depuis 1987. Face au Portugal (2 octobre), les hommes d'Eddie Jones devront impérativement s'imposer avec le bonus offensif, face à l'une des équipes les plus enthousiasmantes du Mondial. Dans ce contexte, le sélectionneur australien n'a d'autre choix que de remettre en selle ses cadres, malgré l'absence de Taniela Tupou et Will Skelton.

Le XV du départ de l'Australie : 15. Kellaway ; 14. Nawaqanitawase, 13. Petaia, 12. Perese, 11. Koroibete ; 10. Donaldson, 9. Mcdermott ; 7. McReight, 8. Valetini, 6. Hooper ; 5. Arnold, 4. Frost; 3. Slipper, 2. Porecki (cap), 1. Bell.

Remplaçants : 16. Faessler, 17. Schoupp, 18. Fa'amausili, 19. Leota, 20. Kemeny, 21. Fines-Leleiwasa, 22. Gordon, 23. Vunivalu.

Seuls Izaia Perese et Fraser McReight font leur entrée dans le XV de départ des Wallabies. Tate McDermott et Ben Donaldson formeront la charnière alors qu'Andrew Kellaway sera titulaire à l'arrière. Le cinq de devant aligné face au pays de Galles est reconduit avec David Porecki capitaine.