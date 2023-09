Les deux Castrais Julien Dumora et Leone Nakarawa se sont envolés pour l'Irlande mardi afin de rejoindre la sélection des Barbarians britanniques et affronter le Munster samedi 30 septembre.

C'est un superbe honneur qui est offert à Julien Dumora et Leone Nakarawa, les deux vétérans du CO. L'arrière et le deuxième ligne tarnais font en effet partie des joueurs sélectionnés pour affronter le Munster, samedi 30 septembre, avec les Barbarians britanniques, du côté de Thomond Park.

Il faut dire que cette sélection des Barbarians britannique aura un fort accent français, puisque quatorze joueurs évoluant en Top 14 composeront l'équipe. De même, le staff technique sera peu ou prou celui du Stade toulousain, puisque Clément Poitrenaud, Jerome Kaino et Virgile Lacombe seront aux commandes de cette sélection mue par le désir de produire du beau jeu.

Leone Nakarawa avec le maillot du CO

Julien Dumora sera le capitaine de cette équipe. Les Castrais auraient même pu être mieux représentés puisque Gaëtan Barlot, le talonneur du CO, était initialement prévu dans l'équipe. Il a dû décliner l'invitation en raison d'un heureux événement.

Le Leinster en amical le 7 octobre

L'actualité du Castres olympique ne s'arrête pas à la sélection de ces deux joueurs pour affronter le Munster. Le 7 octobre dès 17 heures, le club célébrera les 30 ans du titre de champion de France 1993 et les 10 ans de celui de 2013. Pour l'occasion, le CO réunira un maximum de joueurs des deux épopées pour partager des instants de communion avec le public en marge du match amical CO - Leinster (coup d'envoi à 18 heures). La fête se prolongera après le coup de sifflet final avec la diffusion du match de Coupe du monde Irlande - Ecosse (21 heures).