La décision était attendue. Après son geste d'humeur sur Ronan O'Gara, Benjamin Urdapilleta devait passer devant la commission de discipline. Celle-ci l'a suspendu pour une semaine de compétition et l'a condamné à une amende de mille euros.

C'est un geste qui avait fait beaucoup parler. Lors de la victoire clermontoise face à La Rochelle début septembre, le fait marquant de la rencontre fut une échauffourée déclenchée par Benjamin Urdapilleta après avoir poussé à deux reprises Ronan O'Gara. Dès la fin du match, le club maritime avait demandé la citation de l'ouvreur argentin suite à cet incident. La commission de discipline a donc traité ce coup de sang et a sanctionné l'ancien des Pumas d'une suspension d'une semaine. Ce n'est pas tout car le Clermontois devra aussi régler une amende de mille euros.

#Discipline

Voici les décisions de la commission de discipline et des règlements concernant l'étape de l'In Extenso Supersevens de Lyon, la 3e journée de TOP 14 et la 5e journée de PRO D2\ud83d\udcc4\u27a1\ufe0f https://t.co/Dsmu4xvvjF pic.twitter.com/JIBXxMgm71 — Ligue Nationale de Rugby (@LNRofficiel) September 27, 2023

La commission explique cette décision par le motif que c'est une "atteinte à l'image, la réputation ou les intérêts du Rugby". Étant donné la trêve Coupe du monde, sa date de requalification n'est pour l'instant pas connue. Le champion de France 2018 devrait manquer la rencontre face à Lyon le 29 octobre.

"Je pense qu'on a dépassé les bornes"

Suite à la rencontre, la tension n'était pas retombée entre l'ancien Tarnais et l'ancien du Munster. Ce dernier avait d'ailleurs trouvé que le geste du Jaunard n'était pas acceptable : "Je sais que je ne suis pas un ange, mais il y a du respect, et ce soir je pense qu'on a dépassé les bornes." Il s'était même permis de provoquer le joueur de 37 ans : "Il n'a pas eu la classe de s'excuser. Je comprends, c'est un joueur frustré de ne pas disputer la Coupe du monde, et qui a peut-être un CV très bas. C’est comme ça avec les mecs comme ça, malheureusement."

De son côté, Benjamin Urdapilleta s'était défendu de toute intentionnalité. Il s'était expliqué que durant la rencontre, il pouvait parfois avoir "quelques excès." Il avait aussi tenu à montrer que l'entraîneur rochelais l'avait gêné : "Il est malin, je pense qu'il a fait exprès de m'empêcher de réceptionner le ballon. Au moment de l'action, on était derrière au score donc c'était compliqué. Mais c'est le sport, cela peut arriver. Une fois que le match est terminé, on oublie."

Lanen blanchi, Dakuwaqa suspendu six semaines

Mais Urdapilleta n'était pas le seul joueur de l'ASM à passer devant la commission. Thibaud Lanen, lui aussi, était cité. Mais le deuxième ligne n'a pas été sanctionné et pourra donc jouer face au Lou. De son côté, Masivesi Dakuwaqa a été reconnu de "Brutalités" et a écopé de six semaines de suspension.