À mi-chemin de cette Coupe du monde, les statistiques commencent à éclore et à dessiner la tendance. Des Bleus offensifs, des Irlandais décisifs et la poule C au four et au moulin.

Depuis le début de la Coupe du monde, qui a débuté le 8 septembre dernier, 24 matchs ont été disputés soit la moitié de la compétition. Dans cette première partie de Mondial, certains ont particulièrement brillé. Tour d'horizon de ces statistiques individuelles. Damian Penaud le perce-muraille Ce n'est nouveau pour personne : l'ailier français est l'un des meilleurs à son poste sur la planète rugby, et probablement le meilleur dans le secteur offensif. Cette Coupe du monde sur son sol n'est qu'un moyen de le montrer au monde entier. Il a déjà réussi 9 franchissements dans la compétition, un chiffre conséquent en deux matchs seulement. Damian Penaud est en tête du classement des franchissements Pressbox Jac Morgan, sécateur en chef Le pays de Galles fait forte impression dans ce début de Mondial (14 points sur 15 possibles) et particulièrement sa défense hermétique. On se souvient de cette énorme muraille face aux offensives fidjiennes à répétition qui avaient permis aux protégés de Warren Gatland de conserver leur courte avance. Et parmi les leaders de cette défense, qui d'autre que le capitaine courage Jac Morgan. Exemplaire depuis le début de cette Coupe du monde, il a déjà plaqué 44 fois en trois rencontres. Jac Morgan est en tête du classement des plaquages Pressbox Frost, le chipeur aérien On sait déjà ce que vous allez dire : oui mais il fait 2m06, ça aide à voler les ballons en touche. Alors oui évidemment que ça aide, mais d'autres dans la compétition sont plus grands que lui et n'ont pourtant pas son taux de ballons volés en touche. Il est à égalité avec le Japonais Jack Cornelsen. Nick Frost est en tête du classement des touches volées Pressbox Arundell, le coup d'éclair Il n'avait pas encore marqué dans la compétition mais contre le Chili il s'est complètement révélé. Le nouveau joueur du Racing 92 a fait une folle remontée au classement des meilleurs marqueurs de la compétition en inscrivant un quintuplé contre les Condores. L'ailier de l'Angleterre a marqué les esprits et se place bien dans la course au record d'essais marqués en Coupe du monde. Henry Arundell est en tête du classement des marqueurs d'essais Pressbox Dupont le déclencheur Le capitaine du XV de France Antoine Dupont est l'un des meilleurs (si ce n'est le meilleur) joueurs du monde. Et s'il se défait souvent seul des situations pour aller à l'essai, les fois où il n'y arrive pas il crée les situations pour les autres. À l'image de ses 7 passes après contact qu'il a réalisé dans la compétition jusqu'ici. En espérant évidemment qu'il puisse en faire d'autres. Antoine Dupont est en tête du classement des offloads Pressbox Aki l'hyperactif Il est probablement le joueur le plus en forme et le plus impressionnant de ce début de Mondial. Le trois-quart centre irlandais Bundee Aki fait des ravages au milieu du terrain avec son physique imposant. Et par conséquent, vu qu'il renverse souvent ses vis-à-vis, il parvient à faire des courses derrière ses percussions. À l'image de celle de soixante mètres faite contre les Sud-africains. Bundee Aki est en tête du classement des courses Pressbox Ringrose l'altruiste Formidable trois-quart centre de l'Irlande, Garry Ringrose se montre décisif dans l'équipe numéro 1 mondiale. Auteur de 5 passes décisives, il arrive à faire briller ses coéquipiers. Notamment son coéquipier au centre Bundee Aki, qui a déjà marqué 4 essais. Garry Ringrose est en tête du classement des passes décisives Pressbox