Eugen Apjok a effectué trois changements dans son groupe de 33 joueurs pour la suite de cette Coupe du monde. C'est suite aux blessures de Taylor Gontineac, Gabriel Pop et Hinckley Vaovasa que le sélectionneur roumain a pris la décision d'appeler trois nouveaux joueurs.

Le match face à l'Afrique du Sud semble avoir laissé des traces du côté de la Roumanie. Ce mardi la fédération roumaine a annoncé trois changements dans son groupe de 33 joueurs pour disputer la suite de cette Coupe du monde. Taylor Gontineac est touché à l'épaule droite, une luxation postérieure de l'épaule et une fracture de la glène postérieure. Une blessure qui semble donc signer la fin du Mondial du centre rouennais qui s'était fait remarquer face aux Boks avec une belle percée.

En ce qui concerne Hinckley Vaovasa (arrière) il s'agit également de l'épaule mais la gauche cette fois. Dans un communiqué la fédération roumaine explique : "Des examens approfondis effectués hier ont révélé que Vaovasa n'est pas en mesure de poursuivre la compétition en raison d'une blessure labrale à l'épaule gauche". Gabriel Pop (demi d'ouverture) est touché au "muscle oblique externe au niveau de la 11ème côte" et devra être laissé au repos encore un bout de temps. Trois blessures sérieuses qui ont donc forcé le staff de la Roumanie à remplacer ces joueurs.

Trois nouveaux arrivants

Eugen Apjok a donc fait le choix de remplacer Taylor Gontineac, Gabriel Pop et Hinckley Vaovasa par les centres Mihai Graure et Alexandru Bucur, et le demi d'ouverture Luca Nichitean.

Bonne nouvelle en revanche pour le capitaine Cristi Chirica et Vlad Neculau qui "se remettent complètement de leurs tensions musculaires abdominales et ont de bonnes chances d'être en forme pour le match de samedi contre l'Écosse", assure la fédération.