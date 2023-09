L'Écosse s'est facilement défaite du Tonga, ce dimanche après-midi (45-17). Dans ce match, Duhan van der Merwe s'est montré indomptable offensivement, tout comme Blair Kinghorn. Si Ben Tameifuna a tenu la baraque, la défense tongienne a par contre fait mal à voir.

Les Tops

Duhan van der Merwe

Pour tout dire, Duhan van der Merwe était proche d'être dans la catégorie des flops au terme de la première période. Il faut dire que l'ailier écossais doit avoir mal partout après ce match face au Tonga. Pourtant réputé très solide, il a clairement subi physiquement face à la densité des trois-quarts tongiens dans le premier acte. Son vis-à-vis Solomone Kata l'a constamment défié au corps-à-corps et van der Merwe s'est plusieurs fois retrouvé sur les talons et même sur les fesses.

Les Écossais sont toujours en course pour se qualifier dans la poule de la mort !#RWC2023 #SCOvTON pic.twitter.com/w7veH4s98p — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) September 24, 2023

Très attendu, il a tout de même su relever la tête, notamment grâce à son talent offensif. À son crédit, il marquait d'abord un essai, même s'il ne fut pas le plus dur à inscrire de toute sa carrière. Surtout, il se vengeait de Kata en l'envoyant valdinguer, puis faisait tout le boulot sur l'essai de George Horne. Il remettait ça en fin de match, faisant vivre un cauchemar à ses adversaires par ses courses chaloupées. Avec quatorze défenseurs battus et trois franchissements, il est très largement celui qui a fait le plus de différences dans le match. Jolie preuve de caractère.

Blair Kinghorn

Certainement un des joueurs les plus sous-côtés de cette sélection écossaise. Le couteau-suisse du XV du chardon était placé ce dimanche à l'arrière et il a surpris son monde dès la première action. Sur un ballon de récupération, il tapait intelligemment au pied avant d'humilier les Tongiens à la course pour récupérer le ballon. Malheureux, il aplatissait le ballon juste avant la ligne d'en-but.

Désireux de relancer les ballons, Kinghorn faisait parler sa palette technique pour franchir par deux fois la défense écossaise. Très propre, il n'a manqué aucun plaquage et a été récompensé de son match par un essai (68e). Il manquait de peu le doublé quelques minutes plus tard.

Ben Tameifuna

La puissance du capitaine tongien n'est plus à prouver mais sérieusement, quel pilier peut se targuer de pouvoir marquer des essais comme celui de Tameifuna face à l'Écosse ? Envoyé sur orbite sur les 22 mètres adverses, le Bordelo-Béglais montrait tout son dynamisme en se dépêtrant d'abord du plaquage de Finn Russell, avant de résister au retour de trois défenseurs écossais pour marquer.

Au-delà de ça, Tameifuna a su se montrer solide en mêlée, récupérant même une pénalité. Il fut aussi le meilleur plaqueur du match avant sa sortie, ce qui est très rare pour un pilier droit, avec treize plaquages réussis. Un des seuls à rivaliser avec les Écossais.

Les Flops

Pita Ahki

Le centre toulousain a représenté le très mauvais placement défensif de la ligne de trois-quarts tongienne. Habituellement si adroit dans l'exercice, Ahki a manqué six plaquages en première période et n'a pas su contenir les assauts adverses. Pire, il était clairement fautif sur l'essai de Kyle Steyn. Sur cette action, le centre se focalisait sur Richie Gray et délaissait le petit côté sur lequel se trouvait l'ailier écossais.

Coupe du monde de rugby 2023 - Pita Ahki (Tonga) a manqué six plaquages face à l'Écosse PA Images / Icon Sport - PA Images / Icon Sport

Finn Russell voyait cela et allongeait sa passe pour que son ailier puisse marquer. Contrairement à plusieurs de ses coéquipiers, Ahki n'a pas réussi a faire de différences offensives et n'a battu aucun défenseur. C'est trop peu pour celui qui devait être un des leaders du Tonga. Son compère du centre, Malakai Fekitoa, n'a pas fait beaucoup mieux...

Afusipa Taumoepeau

Le Perpignanais a connu une après-midi difficile. Replacé à l'aile, il a eu du mal à se mettre à la hauteur au niveau de la vitesse et de la perception du jeu. Dès la première action, il est ridiculisé à la course par Blair Kinghorn. L'arrière du XV du chardon a aussi infligé un "tchik tchak" tranchant à Taumoepeau. Mis en difficulté par son vis-à-vis Kyle Steyn, le Tongien n'a pas su être tranchant offensivement.

Après son plaquage dangereux asséné à Jamie Ritchie, il écopait d'un carton jaune mais aurait clairement pu être expulsé. Son absence a tout de même coûté cher aux siens. Alors qu'ils n'étaient qu'à sept petits points des Écossais au score, ils encaissaient un essai décisif en fin de première période.

Vaea Fifita

Une statistique vaut mieux que mille mots : le troisième ligne a manqué neuf plaquages face à l'Écosse. Un chiffre impressionnant, qui ne peut être acceptable dans un match de ce niveau-là. Il est clair que les lacunes défensives tongiennes ont éclaté au grand jour ce dimanche.

Pas particulièrement brillant outre mesure, il n'a gagné aucun terrain ballon en main et n'a battu aucun défenseur. Fifita se signalait même négativement en fin de match, après un geste dangereux sur un maul. Envoyé au bunker, il écopait finalement d'un carton rouge. Sa rencontre est à oublier au plus vite.