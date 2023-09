La Géorgie et le Portugal s'affrontent ce samedi à 14 heures. Défaits face à l'Australie et le pays de Galles en début de Mondial, les Portugais ont laissé une belle impression, à l'inverse des Lelos.

Le Portugal va-t-il continuer sur sa belle lancée ? S'ils ont perdu de vingt points face au pays de Galles en ouvertire de leur Mondial, les Lobos ont fait forte impression et auraient pu espérer mieux avec plus de précision dans leur jeu. Une rencontre de belle facture, à l'inverse de la Géorgie face à l'Australie. Il y a deux semaines, les coéquipiers de Davit Niniashvili s'étaient inclinés 35-15 sans jamais vraiment inquiéter les Wallabies.

Une prestation insuffisante face aux belles promesses entreveues plus tôt dans l'année. Pour notre journaliste Paul Arnould, les Portugais semblent avoir un léger avantage sur leurs opposants du week-end. Les Lobos participent à leur deuxième Coupe du monde (après 2007) et pourraient signer leur première victoire dans le Mondial. Pour ce faire, les hommes de Patrice Lagisquet devront être plus précis et efficaces qu'ils ne l'ont été face aux Gallois.