Présent au stade Vélodrome pour assister à France - Namibie, Romain Ntamack a donné de ses nouvelles quelques minutes avant le coup d'envoi de la rencontre.

Romain Ntamack a fait son retour avec le XV de France. À quelques minutes de la rencontre des Bleus face à la Namibie l'ouvreur du Stade toulousain a donné de ses nouvelles au micro de France 2. "Cela fait trois semaines que je me suis fait opérer, le chirurgien est content de mon évolution. Aujourd'hui, c’était l'occasion de venir voir les joueurs, je prends le temps de faire les choses car je n'ai pas d'échéance immédiate. Cela fait plaisir même si j'aurais aimé être sur la pelouse évidemment, cela fait du bien de sentir l'odeur et l'ambiance de Marseille".

Fabien Galthié a également eu des mots pour son demi d'ouverture titulaire avant le coup d'envoi de la rencontre, tout en assurant qu'il allait s'éloigner du groupe. "Fabien a été touché comme moi je l'ai été. Il m'a envoyé beaucoup de messages il était très peiné cela fait du bien de le revoir et de lui dire des choses en face. Il m'a demandé pas mal de choses j'ai essayé de rester auprès du groupe à Capbreton mais aujourd'hui c'est très bien que je m'éloigne du groupe. Je ne fais pas partie de l'aventure et puis un joueur blessé peut créer de la confusion. Matthieu et Antoine travaillent depuis longtemps pour cela, je prends beaucoup de nouvelles d'eux en leur témoignant de mon soutien".

On verra si l'Irlande ou l'Afrique du Sud ont des failles

Romain Ntamack a également évoqué l'Afrique du Sud et l'Irlande. L'une des deux nations devrait être l'adversaire de la France en quart de finale. "Je ne sais pas si l'une ou l'autre est bonne à prendre. Les Irlandais ne nous surprennent pas, les Sud-Africains sont fidèles à eux-mêmes... On tirera les enseignements samedi soir. On verra s'ils ont des failles et des blessés".