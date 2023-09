Ce mercredi, l'ancien demi d'ouverture de l'Irlande Ian Madigan (34 ans, 30 sélections) a annoncé la fin de sa carrière. Il reste l’homme d’un match extraordinaire, le Irlande-France du Mondial 2015.

Ian Madigan a annoncé la fin de sa carrière. À 34 ans, cet international irlandais aura vécu une carrière plus qu’honorable. Mais vu de France, il reste l’homme d’une rencontre, un match de poule décisif du Mondial 2015 qui opposait l’Irlande à la France. C’était le 11 octobre à Cardiff et le XV du Trèfle de Joe Schmidt et de Paul O’Connell avait surclassé les Bleus de Philippe Saint-André et de Thierry Dusautoir. Ian Madigan n’avait même pas commencé ce match, mais il était entré à la 26e minute à la place de Jonny Sexton dont il était déjà la doublure ou le partenaire, au centre au Leinster.

Électrisé par l’ambiance, Madigan avait pris tout de suite les rênes de l’équipe et porté son équipe vers un succès indiscutable 24 à 9 avec trois pénalités de sa part. Rarement, on a eu l’impression d’assister en direct au pic d’une carrière. Madigan fut ensuite titulaire en quart de finale pour une production décevante face à l’Argentine (et une défaite 43-20). Il ne sera plus jamais titulaire avec l’Irlande par la suite, et se contenta de cinq apparitions comme remplaçant durant l’année 2016.

Court passage à Bordeaux

Mais sa notoriété lui permit de signer à Bordeaux-Bègles à l’été 2016. Présenté comme une recrue phare, il ne confirma pas en Gironde l’impression qu’il avait donné aux téléspectateurs français de l’automne précédent. Peu à peu, il perdit la confiance de son manger Raphaël Ibanez qui lui conseillait de pas « surjouer » et de ne pas se compliquer la vie. On se souvient même d’une partie difficile au Matmut Stadium où le public l’avait brocardé, Baptiste Serin avait pris les tirs au but à sa place, puis en conférence de presse, Jacques Brunel (qui avait succédé à Ibanez en cours de saison) avait critiqué les sifflets cruels qui s’étaient abattus sur son joueur. Mais Ian Madigan était en plein doute, il avait confié son désarroi à Laurent Marti, puis il avait quitté le club après seulement un an de présence. Il avait évoqué sa tristesse du départ de l’Australien Adam Ashley-Cooper dont il était très proche.

Il avait opté pour Bristol, alors en deuxième division anglaise. Plus jamais il ne retrouverait son niveau des années 2013-2015, le temps de 30 sélections et de 147 matchs pour le Leinster. Son séjour à Bristol (qu’il aida à remonter en première division) puis à l’Ulster n’ont pas vraiment ravivé l’éclat de son étoile. À Belfast, il fut souvent la doublure de Billy Burns. Sur son compte Instagram ce mercredi, Ian Madigan a donc annoncé la fin de sa carrière à 34 ans. Son palmarès demeure impressionnant avec une coupe d'Europe (2012), un Challenge européen (2013), deux Pro 12 (2013, 2014) et deux Tournois des 6 Nations (2014, 2015). "Le point culminant de ma carrière a sans aucun doute été de représenter notre grande île d'Irlande, notamment lors de la Coupe du monde en 2015", lançait l'intéressé en se remémorant sa carrière. Il poursuivait en remerciant plusieurs personnes importantes dans sa carrière et son évolution, notamment Joe Schmidt qui lui a fait confiance au Leinster et en sélection et Dan McFarland qui fut son entraîneur en Ulster. Il laisse un souvenir un peu désenchanté, qui nous amène à dire qu’il était le genre de joueur qui se mettait au niveau de son équipe mais qui ne la tirait pas forcément vers le haut par son seul talent. Avec le recul, on se dit qu’il fut l’exemple type du joueur porté au firmament par la machine infernale du Leinster.