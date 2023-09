Cette semaine le 1 contre 1 concerne le niveau de jeu de ce Mondial 2023. Face à des équipes parfois en manque de confiance et souvent même paralysées par l'enjeu, nos journalistes posent la question suivante : êtes-vous déçus par le niveau de cette Coupe du monde ?

La troisième semaine de ces phases de poules débute ce mercredi avec l'Italie qui affronte l'Uruguay sur la pelouse de l'Allianz Riviera de Nice. Au total pas moins de 16 matchs de poules ont déjà été joués et si certaines nations ont réussi à créer la surprise d'autre sont parfois en dessous des espérances.

Par exemple les Fidji qui ont su s'offrir un succès face à des Wallabies qui n'ont plus l'allure qu'ils avaient avant. On peut aussi prendre l'exemple du dernier match des Bleus. Alors que les supporters français s'attendaient à voir les siens s'imposer très largement face à l'Uruguay ce fut finalement loin d'être le cas. Du moins, ce ne fut pas le spectacle attendu. D'un autre côté, des coups de cœur pour le Portugal et même le Chili... Nos journalistes livrent leurs visions des choses.