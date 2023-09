Après l’entraînement du capitaine, le troisième ligne tricolore Charles Ollivon est revenu sur les incroyables émotions que lui procurent généralement les matchs au stade Vélodrome de Marseille, où les Bleus affronteront demain soir la Namibie.

Faut-il une victoire ou un carton ?

Une victoire, oui. Un carton ? Je n’en sais rien. Jeudi soir, on va surtout s’appliquer à réaliser un grand match pour se régaler sur le terrain et passer, derrière, une bonne semaine d’entraînement.

Était-il important pour les cadres dont vous faites partie de retrouver du rythme, après la coupure ayant suivi le match d’ouverture face aux All Blacks ?

Oui, on a tous besoin de jouer. Les choses sont simples : on est en plein cœur de la compétition et beaucoup d’entre nous n’ont pas joué la semaine dernière contre l’Uruguay. Nous sommes donc tous heureux de retrouver le terrain, et poursuivre notre route.

Que pouvez-vous nous dire du stade Vélodrome, au juste ?

Le Vélodrome, ça parle à tout le monde. Tout le monde connaît l’ambiance des matchs de l’OM et on a tous le souvenir de notre dernier match face aux Springboks (automne 2022). De ce soir-là, j’ai par exemple en tête une pénalité de Cheslin Kolbe : sur le terrain, on se regardait tous et on ne comprenait pas ce qu’il se passait tellement il y avait de bruit. Parfois, j’avais même l’impression que le terrain tremblait... Venir ici est donc très excitant. Il y a un petit plus de jouer dans des stades comme ça… C’est fort…

Pouvez-vous évoquer votre association avec Anthony Jelonch et François Cros ?

C’est la première fois que nous serons alignés tous les trois en équipe de France. On aime bien jouer ensemble parce que sur le terrain, on a des automatismes qui fonctionnent bien.