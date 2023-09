Ce jeudi, "Premières danses" sera diffusé sur France Télévisions et retransmis sur rugbyrama.fr après France-Namibie. Un film qui retrace le parcours des Crabos auscitains lors de la saison 2013-2014, emmenés par Dupont et Jelonch.

Le rugby regorge d’histoires à raconter, toutes plus belles les unes que les autres. Avec "Premières danses", David Alexander Cassan et Aline Magrez ont voulu retracer celle d’une équipe pas comme les autres. On parle ici des crabes du FC Auch lors de l’exercice 2013-2014. Au sein de cet effectif, on retrouve notamment Antoine Dupont et Anthony Jelonch, difficile de faire mieux, on vous l’accorde. Pendant 71 minutes, on plonge ou replonge en plein milieu d’un groupe d’adolescents pour qui le rugby n’était qu’une magnifique occasion de se retrouver, et de se faire plaisir surtout. Cette belle bande de copains est parvenue à hisser les couleurs du FCA jusqu’en finale du championnat de France, avant de s’incliner face au Racing 92 de Camille Chat. Le film est né par hasard : "Je discutais avec un des entraîneurs auscitains de l’époque (Kévin Ribreau, N.D.L.R) et j’ai appris que des vidéos de tous leurs matchs existaient, explique David Alexander Cassan. C’est ensuite que j’ai contacté Aline pour qu’on se lance dans un film. Jean-Marc Bédérède, le manager de l’époque, nous a donné toutes les images, toutes utilisables, et on s’est mis au travail…"

Ce jeudi soir, "Premières danses" sera diffusé sur France Télévisions après la rencontre entre la France et la Namibie. Il sera également disponible sur notre site rugbyrama.fr. Derrière l’écran, vous aurez l’occasion bien évidemment de voir Antoine Dupont et Anthony Jelonch, en plus de leurs exploits lorsqu’ils étaient encore mineurs, mais pas que. Grégory Alldritt, Gauthier Doubrère ou encore Paul Pimienta sont de la partie, tout comme les proches du demi de mêlée et du troisième ligne des Bleus. Le 31 août dernier, le long métrage a été diffusé en avant-première dans le cinéma d’Auch, obligé de mettre à disposition deux salles après d’innombrables demandes. À l’issue de la diffusion, les chaleureux applaudissements de la foule amassée dans la plus grande des deux salles n’avaient pas besoin d’explication. Ce film raconte l’histoire de jeunes garçons, devenus des hommes sur le terrain.