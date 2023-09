L’ancien joueur de Grenoble et de Lyon a joué troisième ligne et talonneur après son entrée en jeu à la mi-temps. Et c’était prévu comme ça. Il incarne la politique de Jacques Nienaber, attaché aux joueurs polyvalents.

Ce match à sens très unique, ne fut pas un coup pour rien pour les Springboks. Ils ont surclassé des Roumains limités dans tous les domaines, mais surtout, leur entraîneur Jacques Nienaber s’est permis de faire des expériences : un demi de mêlée Faf De Klerk à l’ouverture, un demi de mêlée Grant Williams à l’aile, un talonneur Mbonambi qui laisse sa place à deux joueurs qui ont alterné entre la première et la troisième ligne pendant 40 minutes : Marco Van Staden et Deon Fourie.

Celui-ci est une curiosité, il a fait ses débuts internationaux à 35 ans en 2022 après s’être exilé à Lyon et à Grenoble où il jouait plutôt avec le numéro 8, il s’est même retrouvé en Pro D2. Il a donc dimanche fait ses grands débuts en Coupe du Monde en marquant un essai juste après son entrée en jeu, en début à l’entame du deuxième acte.

Il a ouvert la porte au rappel de… Handre Pollard

"Je suis content de cette situation. J’ai mes repères à ce poste, j’y ai joué beaucoup depuis deux ans, depuis que je suis revenu en Afrique du Sud et que j’ai intégré les Springboks." Cette rencontre de Bordeaux, il l’a vécu avec sérieux pas du tout comme partie de campagne : "On voulait rester dans nos structures, on ne voulait pas faire n’importe quoi. Mais nos entraîneurs veulent tester toutes les options, pour faire face aux risques de blessures. C’est ce qui s’est passé cette semaine avec la blessure de Malcolm Marx. Et puis on voulait aussi utiliser la vitesse de nos demis de mêlée dans des positions nouvelles, pour voir ce que ça allait donner. On a cette idée de vivre un maximum d’expériences, comme le banc avec six avants par exemple."

On a appris après la rencontre, que derrière le duo Van Staden-Fourie, se cachait non seulement la blessure de Marx, mais aussi le retour de l’ouvreur vedette Handre Pollard, en lieu et place du talonneur. Jacques Nienaber. Un numéro 2 à la place du numéro 10, c’est ça le rugby à la Nienaber, un homme que Deon Fourie voit forcément comme son bienfaiteur. Un technicien qui ne sélectionne pas que des ultra-spécialistes, mais des hommes Protée.