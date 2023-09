Ce matin, les Espoirs du Stade français ont participé à un entraînement en opposition face au XV de France, à Rueil-Malmaison. Ont-ils néanmoins été heurtés d’avoir été, pour certains d’entre-eux, traités de "peintres" par Fabien Galthié en début de séance ? Boris Bouhraoua, le manager des Espoirs du club de la capitale, juge la polémique hors de propos…

Vous étiez ce matin sur le terrain d’entraînement de Rueil-Malmaison, où les Espoirs du Stade français participaient à une séance en opposition face au XV de France. Comment vos joueurs ont-ils réagi lorsque Fabien Galthié, en début d'entraînement, a parlé de « peintres » pour apostropher quelques-uns d’entre eux ?

Tout ça ne reflète pas ce qu’ont vécu mes jeunes, ce matin. Après la séance d’entraînement, les Espoirs du Stade français avaient des étoiles dans les yeux ! Deux heures durant, Fabien Galthié les a couvés, conseillés ; il leur a décrit les systèmes offensifs de la Namibie, leur a détaillé le jeu des Bleus alors qu’il aurait pu juste s’occuper du XV de France... Il a été adorable avec eux et ils sont simplement conscients d’avoir vécu une expérience extraordinaire...

C'est une chose d'avoir été bien accueillis et informés des systèmes de jeu qu'ils devaient appliquer comme s'ils étaient des Namibiens, futurs adversaires des Bleus. Mais, n’ont-ils pas été heurtés d’avoir été traités de « peintres » ?

Non ! Ils savent ce qu’est le langage d’un coach, parfois ! Il peut m’arriver de leur parler ainsi, des fois ! Tout ça est ridicule… Fabien Galthié est un amoureux du Stade français et un super pédagogue. C’est juste qu’au début de l’entraînement, les miens n’étaient pas trop réveillés, qu’ils ont fait tomber un ballon et qu’il les a secoués comme cela se fait très régulièrement dans le rugby. C’était de l’humour (c'est également la position de la FFR, qui a publié un communiqué ce dimanche après-midi en faisant suite à la publication de la vidéo par RMC qui a capté en direct les propos de Fabien Galthié, NDLR), voilà tout. Et je trouve triste qu’on ne retienne que ça de la séance en question.

Reviendront-ils s’entraîner avec l’équipe de France, si l’occasion se représente ?

Ils reviendront demain si Fabien les appelle ! Après la séance, le sélectionneur m’a d’ailleurs dit : « Tes jeunes, ils sont bons. Ils nous ont permis de bien bosser : alors merci à toi, merci à eux ». La finalité du truc, c’est ça.