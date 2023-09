Le coentraîneur de la conquête et des tâches spécifiques du XV de France, Karim Ghezal, est revenu sur le contenu de la laborieuse victoire obtenue face à l'Uruguay, ce jeudi, à Lille (27-12). Le technicien est notamment revenu sur le rendement contrasté des mauls, habituels points forts des Tricolores.

Le sentiment général

"La première des choses est que nous sommes contents d’avoir gagné ce deuxième match en l’espace de six jours. L’Uruguay a été un adversaire remarquable et bien préparé. Il va y avoir des choses à revoir demain, on le fera de manière collective. Parmi ces points, on aurait pu mieux utiliser le ballon et il y a l’utilisation du jeu au pied avec seulement 20 coups de pied donnés sur la partie. On va aussi se pencher sur le sujet des entames de match ou sur la défense. Nous avons trop défendu dans notre camp."

Dans une partie où des Bleus ternes se sont défaits non sans mal des Teros uruguayens, Sekou Macalou a réussi à bien tirer son épingle du jeu.



Le point de bonus échappé

"La première des choses était de valider le début de Mondial par deux victoires, c’est fait. Ce qu’on veut avant tout, c’est gagner les matchs. Avant de parler de l’Italie, nous devons aborder la Namibie avec tout le respect qu'il faut. On s’attend à affronter une équipe costaude, accrocheuse. L’adversaire va encore tout donner, on s’attend au même type de match que face à l’Uruguay. Après, le match face à l’Italie sera décisif mais ça, on le savait depuis le début."

Une victoire très laborieuse et sans bonus pour les Bleus face à l'Uruguay.



L’inefficacité offensive des mauls

"Nous avons été très performants sur les mauls défensifs en les bloquant ou en récupérant des ballons au sol par Romain Tao et Bastien Chalureau. Eux aussi ont plutôt bien défendu les mauls, notamment en première période. Étant donné l’arbitrage qui autorisait telle manière de défendre et qui a été cohérent, on aurait effectivement dû dévier davantage sur la zone du milieu pour avoir des ballons d'attaques. Il aurait fallu varier davantage, comme contre l’Australie où on marque directement derrière une touche déviée. Nous allons travailler ça avec les leaders afin de trouver plus de variétés dans nos possessions. Face à la Namibie, il faudra avoir cette capacité à dévier car on pourrait se retrouver dans le même cas de figure."

Le retour de Cyril Baille

"Cyril remplit les cases qui font qu’il est quasiment apte. La décision se prendra de manière collective concernant son retour. Il n’y a pas eu d’arrêt sur sa progression la semaine passée. Sa progression a même été importante : il a fait beaucoup de contacts, il a poussé avec William Servat, a sprinté, a enchaîné les tâches... On est impatient de retrouver Cyril Baille comme on a retrouvé Anthony jeudi. C’était un point de satisfaction du match de le retrouver sur le terrain."

La suite du programme

"Aujourd’hui, les joueurs sont en "cryos", en soins ou en check médical. Dimanche, on va s’entraîner à Rueil avant de partir à Aix. Ce sera encore une semaine courte, une préparation courte. On va faire le point demain pour voir qui est apte. Le point positif est qu’il n’y a pas eu de blessure. Quand on voit comment les autres nations sont impactées, on peut s'en satisfaire…"

La composition d'équipe face à la Namibie

"Je vais faire ma propre composition comme les autres coachs vont faire la leur dans leur coin en tenant compte de tous les facteurs et nous la soumettrons à Fabien. Il faudra trancher avec toutes les questions qui se posent actuellement. Certains joueurs ont besoin d’enchaîner, en sachant que l’on fait moins d’oppositions, d’autres n’en ont pas besoin pour trouver le rythme. Au talon, par exemple, il n’y a pas de question à se poser ; en deuxième ligne, aussi, comme il n’y en a que quatre, nous n’avons pas énormément de choix."