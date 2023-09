ViàMidol, la nouvelle émission 100% Coupe du monde de Midi Olympique et Vià Occitanie, prend place durant l'ensemble de la compétition, jusqu'au 28 octobre. Ce vendredi, Xavier Garbajosa et nos journalistes analysaient la victoire des Bleus face à l'Uruguay et se projettaient sur le 2ème match des Blacks face à la Namibie.

Une petite victoire contre l'Uruguay et puis c'est tout pour le XV de France. Jeudi soir, au stade Pierre-Mauroy, les Français n'ont pas réalisé une grande performance. Dans votre émission quotidienne, Xavier Garbajosa et nos journalistes débriefaient ce match décevant. Le programme de l'émission L'info du jour : le retour sans pépin d'Anthony Jelonch Le débat du jour : que retenir de France / Uruguay ? Le face-à-face : Gabin Villière est-il menacé en tant que titulaire? Focus : ce soir, à Toulouse, des All Blacks revanchards face à la Namibie