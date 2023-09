Les Agenais ont réalisé la belle opération en battant Nevers au terme d’une rencontre très ouverte. Ils prennent le bon wagon du championnat après un bloc difficile.

À la vue des éclairs qui surplombaient le stade Armandie à l’échauffement, on aurait tout de suite signé pour voir un match à soixante-dix points. Sept essais et deux cartons rouges plus tard, ce choc du haut de tableau entre Agen et Nevers a tenu toutes ses promesses. Perfectionniste, Bernard Goutta estime cependant que "ce n’est pas le plus beau match que nous ayons fait". "On fait une bonne entame lors de laquelle on est froid et on marque. Ensuite, il y a ce carton rouge et là, tu perds le fil", regrette l’homme fort du SUA. Effectivement, sans l’ailier supersonique neversois, Chris Ambadiang, les Agenais semblaient avoir un boulevard devant eux pour gagner tranquillement. Finalement, cela n’a pas été le cas. "Quand je pense à cette avant-dernière touche que nous ne maîtrisons pas alors qu’Agen est dans le dur, je me dis qu’elle aurait pu nous permettre de gagner", estime de son côté Xavier Péméja. Menés 40 à 23, les Bourguignons auraient pu lâcher. Là encore, manqué.

La touche était nivernaise, la mêlée agenaise. De fait, les deux formations prétendantes au top 6 se sont rendues coup pour coup. De son côté, Bernard Goutta estime qu’il s’agit d’un succès de prestige au final : "On a rencontré la plus belle équipe du championnat selon moi. Une formation qui arrive à maturité et qui met systématiquement les équipes adverses en difficulté de par leur jeu. Donc même s’il y a des choses qui ne vont pas, je ne peux que féliciter mes joueurs."

Deux rouges, sept essais

Même si l’on n’aura pas forcément vu une orgie de jeu à Agen mardi soir, les deux équipes ont tout de même offert un beau spectacle. Notamment en inscrivant de beaux essais à l’image de celui de Clément Martinez ou de celui de Thomas Zénon de l’autre côté. Et ce, malgré les cartons rouges reçus pour jeu dangereux par Ambadiang puis Rokoduru. "C’est vrai que l’on ne lâche rien. Mais d’un autre côté, on s’était fixé comme défi d’atteindre quatorze points. Là, on reste à onze", regrette Zénon, frustré à l’issue de la rencontre, tout comme ses coéquipiers.

De leur côté, les Agenais enchaînent les gros succès après Brive et Mont-de-Marsan à Armandie. Surtout, ils se placent dans le bon wagon après un bloc compliqué sur le papier. "J’ai demandé treize points aux joueurs. On finit à quatorze", rappelle Goutta. Euphorique, son pilier Alex Burin confirme l’appétit retrouvé à domicile : "On envoie un gros message à ce championnat de Pro D2. On attend n’importe quelle équipe chez nous et il n’y a rien à venir chercher à Armandie." Le message est passé.