Andries Hough, l'entraîneur des arrières de Rouen, regrette ce début de deuxième période dans la cuvette de Sapiac.

C’est une défaite frustrante puisque vous étiez dans le match jusqu’au bout. Que vous a-t-il manqué ?

Des petits détails. Malheureusement, il y a eu quelques fautes techniques. Le discours était bon à la mi-temps mais nous n’avons pas su concrétiser nos temps forts. Quand je parle de détails, ça peut être une passe, un mauvais rebond… Montauban a aussi très bien défendu et a su s’adapter donc ça a rendu la tâche plus compliquée. Nous avons sans doute également trop joué au pied, il aurait fallu conserver le ballon plus souvent.

Au-delà de la défaite il y a tout de même un point positif, c’est la défense…

Oui, c’est vrai et c’est d’autant plus frustrant parce que les joueurs ont travaillé dur. Nous méritions mieux que ça. Nous savions que Montauban arriverait très fort après la défaite à Vannes. Nous étions dans le match donc c’est dommage.

Vous avez souvent essayé de pénétrer dans l’axe. Était-ce le plan de jeu ?

Non, ce sont les joueurs qui ont adapté leur jeu. Nous pouvons planifier des choses à l’entraînement avec des scénarios mais parfois rien ne se passe comme prévu… Finalement les joueurs se sont très bien adaptés. Ils ont joué avec le cœur.

Au retour des vestiaires et avec l’essai de Tuculet, avez-vous senti un relâchement de la part de vos joueurs ?

Pas du tout. Nous avions prévenu les joueurs mais nous avons dormi en début de deuxième mi-temps. Montauban est mieux rentré dans cette deuxième période. Au rugby celui qui marque au retour des vestiaires finit souvent par remporter le match…

Quel est le programme pour les jours qui arrivent ?

Nous allons prendre du repos. Les joueurs ont énormément travaillé avec une présaison difficile. Pour terminer ce bloc ils auraient mérité plus. C’est pour ça que le résultat est aussi décevant. Nous aurions aimé ramener quelque chose de ce déplacement. Nous espérons qu’ils vont recharger les batteries et revenir prêts pour recevoir Biarritz.