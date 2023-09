Sur la lancée de leurs deux dernières performances, les Dacquois s’offrent une victoire de prestige et bonifiée contre Colomiers, une référence du Pro D2.

La nouvelle dynamique dacquoise, initiée par la victoire contre Grenoble (28-23) et prolongée par le match nul (15-15) à Angoulême, méritait une confirmation. Cette semaine, en préparant ce dernier match de la série contre Colomiers, le staff déclarait que l’équipe avait besoin d’un match référence. Comme l’indiquait en début de semaine Eric Artiguste, en charge des lignes arrières : "Nous avons réalisé de bons matchs dans le combat, l’engagement et la discipline. Il nous faut maintenant avoir conscience qu’on a les armes pour envoyer du jeu et faire valoir les qualités qui sont les nôtres." Il faut croire qu’au regard de la prestation majuscule des Landais ce soir, les vœux du staff ont été exaucés... Avec une sixième place au classement, les Columérins se présentaient à Maurice-Boyau avec une équipe rajeunie mais avec de réelles ambitions.

Les Dacquois, réhabilités dans leur légitimité à ce niveau, avaient en tête de continuer à progresser sur les bases entrevues depuis deux matchs. Dès l’entame, on a senti les Rouge et Blanc agressifs, imperturbables en défense, solides en conquête et dans une alternance de jeu proche de la perfection. Le premier essai d’Oltmann (3e), sur une attaque en première main, débloque le verrou psychologique du jeu. Un deuxième essai, parti de loin, marqué comme un symbole par le jeune centre de 21 ans Bastien Daguerre (9e), est accompagné d’une pénalité de Seguy (17e) et gonfle le score à 17-3 à la mi-temps.

Vous avez votre place en Pro D2 !

Le doute s’installe côté columérins et la confiance devient perceptible dans les rangs landais. Une confiance, nourrie par le discours du staff au cours des dernières semaines. "On a de cesse de leur rabâcher qu’ils ont leur place à ce niveau. Petit à petit nous relevons le curseur de l’engagement et nous nous mettons, comme ce soir, dans les meilleures conditions pour jouer et scorer", précise Hervé Durquety, coach des avants. Menés par un Romuald Seguy impérial face à ses anciens coéquipiers, les Dacquois ont maîtrisé et ont osé, à l’image du doublé du jeune centre Daguerre (3 essais en deux matchs joués). Les Landais se sont offert, par cette victoire bonifiée (25-6), un de ces matchs référents qui marquent les esprits, nourrit la confiance et crée du liant entre joueurs et entraîneurs. À la fin de ce premier bloc, les protégés de Jean-Frédéric Dubois sont septième du Pro D2. Même si le chemin est encore long dans ce championnat, ce qui vient d’être fait sur le terrain par les joueurs... N’est plus à faire !