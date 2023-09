Les Aixois ont repris leur marche en avant en s’imposant face à Soyaux-Angoulême dans un match accroché et serré jusqu’au bout.

On savait pertinemment qu’un match qui suit une défaite n’est jamais facile à appréhender. Force est de constater une nouvelle fois que cet adage s’est encore vérifié pour Provence Rugby qui a cravaché durement pour s’offrir un quatrième succès important pour la suite de la saison. Le revers concédé à Brive a forcément cassé une spirale positive et repartir de l’avant n’est jamais évident. Beaucoup de fautes, beaucoup d’imprécisions et à l’arrivée un jeu haché et une équipe aixoise qui a du mal à construire son jeu et à perforer une très bonne équipe de Soyaux-Angoulême dont l’état d’esprit aura été irréprochable. Mais, finalement ces quatre points pris dans l’escarcelle aixoise vont compter dans le futur et les Aixois, pour la première fois de leur histoire en Pro D2 auront pris dix-huit points sur vingt-cinq dans un premier bloc de cinq matchs. Donc, un premier bloc amplement réussi même si la manière n’a pas plu à Mauricio Reggiardo, manager général aixois. "Je prends les quatre points de la victoire, ils sont importants certes mais je ne peux pas me satisfaire du contenu. On a commis trop de fautes, trop d’imprécisions qui ne nous ont pas permis de construire notre match. C’est ce contenu qui me chagrine mais à l’arrivée, je suis satisfait de la victoire, la quatrième en quatre matchs. Donc, oui, il y a forcément du positif avec ce succès mais je pense sincèrement que nous avons les moyens et les atouts de faire beaucoup mieux. Et je vais même aller plus loin, il faut que nous fassions mieux dans le jeu. On est aussi tombés sur une bonne équipe de Soyaux-Angoulême qui a fait preuve de beaucoup de solidarité notamment en défense. Et face à un tel bloc, on s’est précipités un peu trop et nous avons commis des fautes. Mais, bon, il faut également savoir gagner ce genre de match serré et accroché. On a réussi à prendre quatre points, les joueurs vont avoir quatre jours de repos avant de reprendre et de se plonger sur notre déplacement à Colomiers."

Quatre points précieux de pris

Quand les Aixois se sont appliqués à mettre en place leur jeu, ils ont su scorer dans leur temps fort avec un essai en bout de ligne signé Léo Drouet en première période avant un essai puissant inscrit par l’infatigable deuxième ligne Joshua Tyrell qui avance toujours sans sourciller et qui impulse à ses coéquipiers une terrible envie de gagner du terrain. Avec ce nouveau succès, le quatrième en cinq matchs disputés, Provence Rugby démontre sa capacité, pour une fois, à rester dans ce haut du tableau (deuxième à un petit point du leader vannetais). De quoi satisfaire tout un groupe qui était ravi d’avoir remis la marche en avant après son échec concédé en Corrèze. "Même si tout n’a pas été parfait, on a su tout de même rester concentrés pour aller chercher une nouvelle victoire. Ce n’était pas facile face à une bonne équipe d’Angoulême qui s’est accrochée en défense et qui nous a pas mal embêté dans tous les secteurs du jeu. On doit retenir les quatre points de la victoire mais on sait aussi que l’on peut faire mieux et que l’on doit se rendre ce match-là plus facile." Provence Rugby signe une nouvelle victoire sans forcément mettre la manière mais elle compte tout autant qu’une victoire emballante. Et, à la fin de la saison, on ne se souviendra plus comment les Aixois avaient encaissé ces précieux points. Cap désormais sur Colomiers dans un peu moins de deux semaines où Provence Rugby devra enchaîner après cet excellent premier bloc.