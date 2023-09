Invité de l'émission "viàMidol" ce vendredi, l'ancien international tricolore Xavier Garbajosa a évoqué le cas Gabin Villière. Pour lui, l'ailier de l'équipe de France doit rester un titulaire indiscutable avec le XV de France, malgré ses deux premiers matchs décevants dans cette Coupe du monde.

Face à la Nouvelle-Zélande et face à l'Uruguay, Gabin Villière n'a pas autant brillé qu'à son habitude. Mis en difficulté à plusieurs reprises face aux Teros jeudi soir, l'ailier toulonnais a perdu un peu de crédit quant à son statut de titulaire. Le face à face de l'émission viàMidol le concernait d'ailleurs directement avec cette question : "Gabin Villière est-il menacé en tant que titulaire ?" Invité de l'émission, Xavier Garbajosa a aussi donné son avis sur les performances de l'ailier.

Lui-même ancien ailier du XV de France, il assurait que Villière avait encore pleinement sa place dans le XV de départ de Fabien Galthié : "Gabin Villière a été blessé longtemps cette année. Il est revenu en fin de saison avec Toulon et a ensuite fait la préparation avec les Bleus. Je pense que c'est un garçon qui est en recherche de confiance. Il a besoin de faire une action positive sur un match. Il nous a habitué à être souvent dominant et là, il ne l'est pas. Il n'a peut-être pas encore digéré totalement la préparation. Je reste persuadé que sur des matchs de très haut niveau, sa capacité à gratter des ballons, à s'accrocher, à jouer les duels, nous sera indispensable."