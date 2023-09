World Rugby a annoncé prolonger les pauses fraîcheur lors des matchs de la Coupe du monde ce week-end.

Comme c'était déjà le cas lors du premier week-end du Mondial, les pauses fraîcheur seront encore en vigueur du 15 au 17 septembre lors des matchs de la Coupe du monde. "World Rugby a décidé d'instaurer des pauses fraîcheurs durant tous les matchs de la Coupe du Monde de Rugby 2023 qui se dérouleront du 15 au 17 septembre, en raison de la chaleur et de l'humidité", explique l'organisateur.

La température ce week-end va encore être élevée, à l'image du match entre les Samoa et le Chili samedi à 15 heures où 30 degrés sont attendus, ou du choc entre l'Australie et les Fidji, samedi à 17h45 à Saint-Etienne (28 degrés). "Toutes les équipes ont été informées de cette décision. Les pauses seront gérées par l'arbitre et interviendront à peu près au milieu de chaque mi-temps, lors d'une interruption de jeu."

Serviettes froides et glace à disposition des joueurs

En plus des deux pauses fraîcheur, "les joueurs auront accès à de l'eau, des serviettes froides et de la glace sur la ligne de touche et dans l'en-but", annonce World Rugby. Sept rencontres du Mondial sont prévues ce week-end. Ce vendredi soir, les All Blacks affrontent la Namibie à Toulouse pour relever la tête après leur défaite face au XV de France et décrocher leur première victoire.