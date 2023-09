Favoris pour leur entrée en lice, les Samoans doivent assumer ce statut pour débuter de la meilleure des manières leur Mondial. Ils peuvent compter sur leurs nouvelles têtes.

Parmi les nations en capacité de créer la surprise dans cette Coupe du monde, on cite aisément les Samoa. Et à y regarder d’un peu plus près, on comprend rapidement pourquoi. Pour ce Mondial, les Samoans comptent dans leurs rangs un champion du monde. Dans le groupe néo-zélandais en 2015, Charlie Faumuina portera le maillot bleu durant la compétition. Le pilier du Stade toulousain profite de la nouvelle législation de World Rugby tout comme Lima Sopoaga, Steven Luatua ou encore l’ancien Wallaby Christian Lealiifano. Bref, il y a de quoi faire. Alors les ambitions sont là : "C’est tout le bénéfice des nouvelles règles, se réjouit le Lyonnais Jordan Taufua. Les joueurs des nations du tiers un peuvent désormais jouer avec celle du tiers deux et apporter, avec eux, de l’expérience. C’est vraiment bien pour la compétition d’avoir les plus petites nations compétitives contre les plus grosses." Dans une poule D assez ouverte, les protégés de Seilala Mapusua ont une carte à jouer, et en sont bien conscients : "Oui, c’est notre objectif de sortir de notre groupe. Cela serait une grande réussite pour nous de passer les phases de poule et d’atteindre les quarts de finale, et nous avons les joueurs pour le faire, ainsi que les dirigeants. Les choses se présentent donc très bien pour nous !" On ose vous croire Jordan…

Calmer la folie chilienne

Exemptés le week-end dernier, les Samoans ont tranquillement analysé le Chili depuis leur canapé. Et comme tout le monde, ils ont été surpris par la qualité du jeu produit par "Los Condores" : "Ils ont une bonne équipe, avoue Mase Mahonri Schwalger, entraîneur en charge de la mêlée. Ils ont montré la semaine dernière ce dont ils étaient capables. Les Chiliens ont de la puissance aussi bien devant que derrière. On a hâte d’y être." Au moment d’entrer sur la pelouse du Matmut Atlantique de Bordeaux, les Îliens auront la cape de favori sur les épaules. Un statut à assumer sur le pré. Il y a quelques semaines, Tana Umaga, qui fait partie du staff, déclarait ceci : "Pour nous on doit gagner un match, puis deux, puis trois… On commence par le Chili puis l’Argentine. Au soir de l’Argentine, on saura déjà beaucoup de choses. Si on gagne ces deux matchs, tout nous sera permis." Chaque chose en son temps. L’histoire commence ce samedi après-midi en Gironde. Reste à savoir quand elle s’arrêtera pour les guerriers du Pacifique, plus armés que jamais pour déjouer les pronostics.