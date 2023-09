L'ancien ailier du XV de France et du Stade toulousain Vincent Clerc nous a accordé une petite interview à l'occasion des Oscars Midi Olympique. Joueur parmi les plus prolifiques de l'histoire, il évoque divers sujets dans une interview décalée.

Ses trois joueurs préférés, le joueur le plus sous-côté ou encore celui avec lequel il aurait aimé jouer, Vincent Clerc répond avec franchise et humour à notre interview décalée. L'ancien ailier, formé à Grenoble puis passé longuement par Toulouse avant de finir sa carrière à Toulon, a connu de nombreuses personnalités du rugby et en connaît un rayon sur le ballon ovale. D'ailleurs, il pronostique le vainqueur de la Coupe du monde 2023.