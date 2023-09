Dominé de la tête et des épaules par le Stade montois, le Biarritz olympique a concédé sa première défaite de la saison à domicile (17-37), au cours d’une soirée pauvre, pendant laquelle les Basques ont été amorphes, et même inquiétants…

L’action s’est déroulée en début de seconde période. Biarritz, acculé dans son camp et sous pression, tentait péniblement de sortir de son camp. Le demi de mêlée, Kerman Aurrekoetxea, entré en jeu cinq minutes plus tôt, armait son pied droit. La chandelle, complètement manquée, repartait cinq mètres plus loin… dans son camp. Un raté parmi tant d’autres, dans une soirée où rien n’a fonctionné côté biarrot.

Une heure auparavant, la rencontre avait démarré de la moins bonne des façons pour les locaux, qui étaient déjà menés 0-10 alors que le chronomètre n'affichait pas un quart d’heure. Absents dans l’engagement, inconstants en touche, privés de ballons et incapables d’enchaîner trois temps de jeu, les rouge et blanc ont réalisé une piètre performance. Une de plus, dans un début de saison loin des espérances, puisqu’au soir de ce premier bloc, les partenaires de Thomas Hébert pointent à une inquiétante dernière place. "On a manqué de respect aux spectateurs, au club. Nous sommes ridicules. J’espère qu’on en a tous conscience et qu’on va se réveiller. Se dire les choses, c’est une chose, mais le faire sur le terrain, ça en est une autre. Nous ne nous sommes pas respectés entre nous. Ce soir, il n’y a pas d’excuse. Nous n’avons pas les bonnes attitudes, nous ne sommes pas collectifs. J’ai vraiment honte de la performance", a reconnu le trois-quarts centre Ilian Perraux en conférence de presse après-match.

Dyer était trop seul, la défense prend l’eau

Face au voisin landais, mercredi soir, les Biarrots ont été terriblement apathiques en première période, un peu moins en seconde, mais ils ont surtout semblé sans solution contre des Montois cliniques et bien rodés. Le seul danger est venu de Gervais Cordin derrière, ou Johnny Dyer devant. Mais le fidjien, pénible au sol et précieux lorsqu’il fut question de mettre les siens dans l’avancée, était bien trop seul. "Ce qui est sûr, c’est que les Montois nous ont isolés sur le jeu au pied. Ils ont été bons tactiquement. On n’a pas su réagir. Nôtre troisième rideau a été mis sous pression", analysait Perraux au coup de sifflet final.

En prenant 37 points et 4 essais, Biarritz a une nouvelle fois montré un triste visage en défense et après cinq journées, le BO est l’équipe la moins bonne du championnat dans ce secteur (168 points et 20 essais encaissés). Docteur, c’est grave ? “On en revient à l'engagement, les plaquages manqués, poursuivait Perraux. On recule, on subit et les attaques adverses prennent le pas sur nous. On manque de force collective et individuelle, on perd souvent les duels un contre un.”

Hébert : "Si on continue comme ça, on jouera le maintien"

Dès lors, les Biarrots doivent réagir, et vite, sous peine de vivre une saison galère, même si le championnat est encore long. "C'est honteux que le BO joue comme ça. On n’arrive pas à trouver un collectif. Ce soir, je n’ai pas les réponses. On se ment sur le terrain, c'est grave. Il faut à tout prix réagir. Si on continue comme ça, on jouera le maintien", prévenait Thomas Hébert dans la soirée. Ceci ferait tache, pour un club comme le BO, qui a réalisé un recrutement intéressant sur le papier, sans que la mayonnaise ne prenne pour le moment. "Les individus, il faut d’abord qu’ils fassent un groupe, que celui-ci apprenne à se connaître et qu’il se transforme en équipe", disait Renaud Dulin après la débâcle à Valence Romans. Le BO en est encore très, très loin…