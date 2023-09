Un arrêté préfectoral a interdit la vente de boissons et de nourritures de 20 heures à 21 h 30 aux abords du stade Pierre-Mauroy, afin de fluidifier le flux d'arrivée des supporters qui se rendent au match France - Uruguay.

En réponse aux problèmes d'accès au stade rencontrés à Marseille le week-end dernier où des milliers de supporters avaient raté le coup d'envoi d'Angleterre - Argentine, la préfecture du Nord a pris un arrêté préfectoral de dernière minute interdisant les ventes de boissons et de nourritures à partir de 20 heures, et ce jusqu'à 21h30.

Cette interdiction concerne les restaurateurs qui se situent à moins de 500 mètres du stade Pierre-Mauroy. Le but ? Obliger les supporters à se rendre plus tôt aux abords du stade afin de fluidifier le flux et d'éviter un embouteillage aux portes d'accès à quelques minutes du coup d'envoi.

Les commerçants râlent

Une décision qui ne fait pas l'unanimité. Au micro de RMC Sport, un commerçant en charge d'un barnum proche de l'enceinte regrette cette décision très tardive : "Nous avons renforcé les équipes, tout organisé pour passer un bon moment. 20 heures-21 heures, c'est le plus gros de la soirée ! Qu'est-ce que je vais faire de ma marchandise? Lille, ce n’est pas Marseille !".