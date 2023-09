Le sélectionneur de l’Uruguay Esteban Meneses est particulièrement fier de ses joueurs après la courte défaite de l’équipe sud-américaine face au XV de France (27-12), ce jeudi soir à Lille. Un match de Coupe de monde qui va marquer l’histoire de cette nation...

« Nous nous sommes préparés pour cette Coupe du monde, et nous sommes venus pour écrire une page de l’histoire, a ainsi expliqué Meneses. Nous avons pu montrer aujourd’hui que nous sommes sur la bonne voie. L’élément clé, c’est la confiance de ce groupe, qui croit en lui. Nous avons bien travaillé nos systèmes d’attaque et de défense. Je pense que l’Uruguay, sur cette rencontre, a exprimé son potentiel. Si on arrive désormais à affronter davantage de grandes équipes, avec le niveau qui est le nôtre, nous allons continuer de progresser. Ce match va être déterminant. Quand nous avions vu l'ordre des rencontres lors du tirage au sort, notre objectif était de jouer sur un pied d’égalité avec la France. Nous avons montré que nous pouvions le faire. Nous voulons le reproduire. Nous avons appris pour ne pas commettre les mêmes erreurs contre l’Italie. »