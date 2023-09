Au lendemain de la victoire française sur la Nouvelle-Zélande, Antoine Dupont a rencontré Zinédine Zidane, son idole de jeunesse. Les deux hommes ont notamment échangé sur la pression de jouer une Coupe du monde en France.

Le rendez-vous de deux icônes. Antoine Dupont et Zinédine Zidane ont partagé un moment ensemble, au lendemain de la victoire du XV de France face à la Nouvelle-Zélande. Dans une vidéo réalisée par Brut, "Zizou" et "Toto" ont notamment félicité la carrière de l'un et de l'autre. "Il est réel on peut le toucher ! Cela fait bizarre de le voir en vrai, on le voit tellement partout à la télévision depuis tout petit. Il est l'une de mes idoles comme 99% des Français. J'ai crié devant ses exploits quand j'étais petit, surtout lors de la Coupe du monde 2006. C'était incroyable" explique avec un large sourire le capitaine du XV de Francee.

Face à cet éloge du demi de mêlée toulousain, le champion du monde 1998 a également vanté les mérites d'Antoine Dupont. "Aujourd'hui, je crie allez Antoine et allez l'équipe de France. Je suis content de les voir gagner comme cela, en France, cela me rappelle plein de choses. J'ai perdu des cheveux depuis mais bon ! Je m'imagine ce qu'il est en train de vivre et c'est top" se marre l'ancienne gloire du Real Madrid.

La pression d'un Mondial en France

Les deux hommes ont surtout profité de cet échange pour discuter de la pression de jouer une Coupe du monde en France. En 1998, Zinédine Zidane et les Bleus avaient réussi à s'offrir le titre suprême face au Brésil. Vingt-cinq ans plus tard, Antoine Dupont et sa bande espèrent imiter "ZZ". "D'un point de vue symbolique, cette victoire en match d'ouverture, à domicile, contre les All Blacks emporte tous les gens avec nous. On sait que les Français ne sont pas tous passionnés par le rugby et on espère qu'ils arriveront pour les phases finales" confie Dupont.

Zinédine Zidane, lui, se rappelle de la veille du match d'ouverture des Bleus face à l'Afrique du Sud où la sérénité n'était pas franchement au rendez-vous. "On avait fait un entraînement catastrophique et c'était bizarre de faire un entraînement comme ça avant le Mondial. Mais finalement le match s'est bien passé et on a réussi à emporter les gens avec nous. Et c'est ce qu'il se passe aujourd'hui avec l'équipe de France de rugby. J'ai confiance en Antoine et son équipe !" sourit le plus célèbre numéro 10 du football français.

Zinédine Zidane avait marqué deux buts en finale de la Coupe du monde 1998, en France. Icon Sport - Icon Sport

Zidane, une source d'inspiration pour Dupont

Dix-sept ans après l'arrêt de sa carrière, Zidane continue de faire rêver. Pour Antoine Dupont, l'ancien milieu madrilène est même une source d'inspiration. "Au-delà de 1998, et le statut qu'il a eu et qu'il a assumé, il a toujours été présent dans les gros matchs. Je parlais de 2006, et je me souviens bien sûr de ce quart de finale contre le Brésil où on a vu que lui". Le vainqueur de l'Euro 2000 souligne quant à lui "l'impressionnante tranquillité" de son voisin. "Il fait vraiment les choses avec beaucoup d'assurance et cela se sent. À son âge, il a beaucoup de sérénité, c'est un meneur, il donne un peu le tempo. C'est la première que je le vois, et je me vois un petit peu en lui. Un peu timide, calme, tranquille... Ce serait bien de garder la Coupe du monde en France... Par contre, le problème est que sa vie va changer ! Mais bon, ça vaut le coup" conclut Zidane.