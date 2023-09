Le Chant du coq, c'est le journal de la Coupe du monde à écouter tous les matins (8h30) pendant toute la Coupe du monde. Avec du reportage, des décryptages, des invités prestigieux, le journal du Mondial vous accompagnera chaque jour pour ne rien rater de l'actualité du Mondial. Ce mardi 12 septembre, on parle de la composition probable du XV de France face à l'Uruguay et on reçoit Cheslin Kolbe et Yannick Jauzion en invités de marque.

Vous voulez tout savoir sur la Coupe du monde ? Connaître les dernières informations cruciales sur la compétition ? Écouter l'avis des experts et d'invités prestigieux ? Le podcast Midi Olympique "Le Chant du coq" est fait pour vous ! Le sommaire du 12 septembre : Son du jour (entrainement public des bleus)

Infos compo et inside XV de France avec Jeremy Fadat

L’édito de Pierre-Laurent Gou

Les infos coupe du monde en bref

Tour de France des villes hôtes, spécial Saint-Étienne

Invité tableau noir : Cheslin Kolbe (cadrage débordement)

Souvenir de Coupe du monde avec Yannick Jauzion Durant toute la compétition, le journal de la Coupe du monde reviendra sur l'actualité du XV de France, mais aussi sur toutes les nations engagées dans la compétition planétaire. Pour rappel, Le Chant du coq, c'est tous les matins à 8h30 sur Rugbyrama et sur toutes les plateformes de streaming.