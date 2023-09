L'Uruguay va faire son entrée dans la compétition ce jeudi soir face à la France, au stade Pierre-Mauroy de Lille. On y retrouve des têtes connues du Top 14 comme Santi Arata, Manuel Leindekar ou encore les Vannetais Nicolas Freitas et Andres Vilaseca, évoluant eux en Pro D2.

Face à la France, ce jeudi 14 septembre au stade Pierre-Mauroy de Lille, "Los Teros" débutent leur campagne dans cette 10ème édition de la Coupe du monde. Pour ce match, Esteban Meneses, leur sélectionneur, a fait confiance à ses cadres et aux joueurs expérimentés, avec 11 joueurs déjà présents lors de la dernière Coupe du monde au Japon. Andrés Vilaseca, le capitaine, et Augustin Ormaechea vont tous les deux disputer leur troisième Mondial, un record pour cette sélection.

Les "Français" de l'équipe

Cinq joueurs du groupe évoluent dans les championnats Français, Nicolas Freitas et Andrés Vilaseca à Vannes en Pro D2, Augustin Ormaechea qui porte, lui, les couleurs du Stade Niçois en Nationale. Manuel Leindekar (Bayonne), qui joue en Top 14, tout comme la star de cette équipe, le Castrais Santiago Arata. Ce dernier n'a d'ailleurs plus disputé un match avec sa sélection depuis novembre 2021 et une rencontre face aux États-Unis. Autant dire que le demi de mêlée aura du feu dans les jambes et pourrait poser quelques soucis à son vis-à-vis Maxime Lucu.

Le XV de départ : 15. Amaya ; 14. Basso, 13. Inciarte, 12. Vilaseca, 11. Freitas ; 10. Etcheverry, 9. Arata; 7. Civetta, 8. Diana, 6. Ardao; 5. Leindekar, 4. Aliaga ; 3. Peculo, 2. Pujadas, 1. Sanguinetti.

Remplaçants : 16. Gattas, 17. Benitez, 18. Piussi, 19. Dotti, 20. Bianchi, 21. Deus, 22. Ormachea, 23. Berchesi.