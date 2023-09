Alors que l'Afrique du Sud s'est imposée sans trembler face à l'Écosse, la performance de leur ouvreur, Manie Libbok, a fait couler de l'encre. S'il a été excellent dans le jeu, il s'est montré en grande difficulté face aux perches, son capitaine Siya Kolisi a pris sa défense.

Une magnifique passe au pied, à l'aveugle s'il vous plaît, pour l'essai de Kurt-Lee Ardense, une très bonne performance dans le jeu et une victoire à la clef. Que demander de plus, au numéro dix Springboks, Mannie Libbok ? Le public Sud-Africain a une petite idée, un peu plus de réussite face aux perches. Avec un taux famélique (50% de réussite) sur ses tentatives au pied, l'ouvreur peut faire mieux, et devra même faire mieux, quand les matchs se resserreront et se tendront au fil que la compétition avancera.

Kolisi défend son ouvreur

Interrogé sur la question, Siya Kolisi, en bon capitaine, a tenu à rappeler que le rugby était avant tout un sport collectif et que les performances individuelles ne primaient pas. "Nous sommes une équipe, et parfois tout ne se passe pas comme prévu. Je peux aussi rater des plaquages, mais nous devons avant tout rester une équipe". Il a également indiqué que l'équipe avait d'autres buteurs, "Faf (De Klerk) peut botter, Chelsin (Kolbe) peut botter. Personne ne doit stresser".

Faf De Klerk a souvent eu la charge du jeu au pied, Chelsin Kolbe s'en est déjà chargé avec le Stade Toulousain. Pourtant les Springboks ne tiennent pas dans le rang un buteur de la trempe d'un Jonathan Sexton, qu'ils retrouveront le 23 septembre en phase de poule, ou d'un Thomas Ramos, par exemple...