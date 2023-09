Lors d'un point presse, Rassie Erasmus a donné un premier verdict concernant l'état de santé du deuxième ligne des Boks, sorti en raison d'une blessure à l'épaule face à l'Écosse. Les champions du monde restent en attente d'examens complémentaires.

C'est la seule fausse note de dimanche dernier. Pour son entrée en compétition, l'Afrique du Sud, sans trembler, a pris le dessus sur l'Écosse (18-3), dans le premier match du groupe B, mais a perdu sur blessure Eben Etzebeth. Touché à une épaule, l'ex-Toulonnais a été contraint de laisser sa place peu avant la demi-heure de jeu. L'intéressé avait le masque au moment de quitter l'écrin du Vélodrome.

Lors d'une conférence de presse par visioconférence, Rassie Erasmus a réagi à la blessure de l'élément des Sharks. «Si on l'a sorti du terrain, c'est qu'il ne sera pas en mesure, certainement, de jouer le prochain match. Nous sommes en attente d'examens complémentaires. À ce stade, il semble que ce soit une blessure qui nécessite 7 à 10 d'arrêt, comme pour les blessures qui concernent Kleyn (genou, NDLR) et Moodie (cuisse, NDLR). Les scanners nous donneront une idée précise, cela pourrait être beaucoup plus grave que ce que je vous dis. À ce stade, il s'agit d'une blessure légère.»

Lors de la suite de ses propos, le directeur sportif des Boks a expliqué qu'il avait besoin de joueurs à 100% pour disputer cette coupe du Monde. Il n'a pas voulu prendre le moindre risque avec son champion du monde 2019 : «Vous savez, nous avons déjà pris des décisions difficiles au moment de réaliser notre liste pour la coupe du Monde. On n'a sélectionné Am, ni Pollard parce qu'ils n'étaient pas pleinement rétablis pour cette compétition. On respecte les équipes face à nous, et pour Eben, nous ne pouvions pas nous permettre d'avoir un joueur à 95% de ses capacités face à cette belle équipe d'Écosse, qui est dangereuse offensivement. Quand on a mal à l'épaule, il devient dur de contenir une telle adversité.»

Pour l'heure, Eben Etzebeth reste au sein du groupe de l'Afrique du Sud, mais la situation pourrait évoluer à la suite de l'étude des résultats médicaux.«Pour être honnête avec vous, on n'avait de toute manière pas programmé de l'utiliser face à la Roumanie. Vous savez, le chemin est encore long pour sortir de cette poule, et envisager les quarts de finale. Mais, on voulait qu'il soit en capacité de s'entraîner de manière optimale, notamment physiquement. On a également besoin de peaufiner notre travail en mêlée et en touche. Il y a des corrections à apporter, et c'est pour ça que l'on considère sa blessure comme un coup dur. L'heure est à la prudence, et nous prendrons une décision après les examens complémentaires. Nous ne pouvons pas nous permettre d'avoir un garçon qui s'entraîne uniquement à base de rameur et de vélo en salle de musculation. Ces exercices font partie du travail mais ils ne remplacent pas le terrain. On attend les examens pour prendre la meilleure des décisions, mais nous ne pourrons pas avoir un garçon à seulement 80% de ses moyens physiques lors des prochaines semaines.»