Ce dimanche le Japon et le Chili s'affrontaient sur la pelouse du Stadium de Toulouse pour lancer leur Coupe du monde. Les supporters japonais étaient venus nombreux pour soutenir leur équipe. Et comme toujours à la fin de cette rencontre, les Nippons étaient les derniers à circuler dans les travées du stade pour nettoyer.

Ce n'est pas la première fois que nous avons l'occasion de vanter le civisme irréprochable des Japonais et cela ne sera visiblement pas la dernière. Ce dimanche le Japon et le Chili s'affrontaient pour la première fois de leur histoire en Coupe du monde sur la pelouse du Stadium de Toulouse. Pour le premier match du Japon dans ce Mondial, les supporters avaient donc fait le déplacement en nombre. Si cette rencontre débutait mal pour Kotaro Matsushima et ses coéquipiers avec un essai des Chiliens d'entrée de jeu, les Japonais finissaient par se reprendre pour finalement s'imposer 42-12.

Alors forcément après la rencontre les visages japonais affichaient un large sourire. Mais malgré la joie et l'euphorie du moment, les supporters n'ont pas dérogé à leurs principes. Reconnus pour leur civisme exemplaire, les Nippons ont une nouvelle fois nettoyé les tribunes du Stadium après la rencontre. Lors de leur dernier passage à Toulouse pour l'Autumn Nations Series lors du match qui opposait les Français aux Japonais, les supporters avaient déjà eu la classe de laisser les tribunes en bon état.