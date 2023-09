Les Brivistes n’ont pas particulièrement brillé,face à Aix, mais ils ont assuré l’essentiel à l’issue d’une production très disparate. Mais ils ont marqué les seuls essais de ce succès 17 - 6.

Brive s’est imposé non sans souffrir. À tel point que personne, parmi les Corréziens ne regrettait de ne pas avoir empoché le point de bonus. 17-6, ce n’est pas un gros score, même si les Brivistes ont inscrit les deux seuls essais de la partie, par l’excellent Mathis Ferté replacé à l’aile. Ceci dit l’adversaire s’appelait Aix en Provence, le nouvel épouvantail du Pro D2. Et en plus, les Brivistes ont perdu très vite Seta Timani, leur deuxième ligne australien touché à un doigt.

Patrice Collazo reconnaissait clairement les manques de son équipe : « Tout n’a pas été parfait ; loin de là. On a manqué notre entame, on n'a pas su imposer notre tempo…. Ceci dit, on m’avait souligné qu’Aix tournait à 40 points de moyenne. Aujourd’hui, ils n’ont pas marqué d’essais, ce qui signifie qu’il y a eu quelques points positifs malgré tout dans cette victoire. »

Brive n’a jamais vraiment tremblé pour son succès, mais le match fut assez décousu, ponctué de pertes de balles des deux côtés. Le manageur a détaillé ces ballons que lui a « coffré » l’adversaire et les courses en arrière qui ont été imposés à ses joueurs, via des coups de pied dans le champ profond, ce qui n’est jamais un gage de sérénité.

D eux essais d’école

La différence s’est finalement faite sur deux fulgurances : deux attaques limpides des trois quarts et deux passes décisives de Stuart Olding pour son jeune ailier. Il faut revoir la première, petit côté, une chistera décroisée magnifique et délicate. « Oui, je ne sais quoi vous dire, beaucoup de joueurs peuvent faire ce geste, » narrait l’arrière irlandais, sans doute trop modeste.

Patrice Collazo confirmait : « Oui on a marqué deux très beaux essais, deux fulgurances chirurgicales, qui m’ont surpris même à moi. On a fait le boulot, mais dans le contenu, nous avons été trop loin de ce qu’on a fait jusqu’à présent. Nous avons été disparates, autant défensivement, nous avons eu un impact collectif, autant en attaque, on n’a pas su se mettre dans de bonnes conditions. »

Il y avait toujours ce fameux ascendant physique qui sera l’atout maître de Brive cette saison et qui permet de surmonter quelques manques la mêlée a réussi quelques avancées très nettes, l’une d’elles fut récompensée par le premier essai : mais Patrice Collazo restait lucide : « On sait qu’on a des basiques et qu’on doit maintenir l'étreinte sur les ballons portés, la mêlée la défense notamment près de la ligne, ce qu’on n'a pas su faire ce soir. En récupérant u n ballon mais je sais qu’on peut mieux faire. Ce soir c’était le match le moins abouti qu’on a fait depuis le début de l’année. »