Menés de 16 unités à la pause, les Haut-Garonnais ont trouvé les ressources nécessaires pour renverser une situation bien compromise. Alors que les Cantaliens avaient proposé un rugby efficient, les joueurs de la Colombe ont pris leurs responsabilités pour inverser le scénario et s'offrir une victoire sur le tard dans leur antre de Michel-Bendichou (27-22).

Colomiers s'impose face à Aurillax (27-22) au Stade Michel-Bendichou lors de la 4 ème journée de ProD2 après avoir été mené 16-0 durant la première période.

On sentait rapidement la mainmise des visiteurs, concentrés sur leur rugby et auteurs de possessions à la hauteur. Alors que Colomiers n'était pas en mesure de se projeter dans les 22 mètres adverses, les Cantaliens faisaient le job, notamment en conquête. Aucagne meublait le score au pied, récompensant une domination globale et une mêlée fermée de bonne qualité (0-3, 18 ème). Sans ressources, les Haut-Garonnais ne montraient aucun signe d'amélioration bien au contraire. Aurillac hissait le degré d'intensité et scorait après une nouvelle incursion digne de ce nom (0-6, 25 ème). Alors qu'on aurait pu se diriger vers un premier acte sans relief, les Aurillacois en décidaient autrement.

D'abord par un service parfait d'Aucagne au pied pour Bastard qui jonglait avec le ballon pour pointer en terre promise (0-11, 38 ème). Un coup de massue qui s'accentuait par étapes, suite à une récupération sur les 40 mètres des joueurs de la Colombe, la vitesse d'exécution est dans le bon tempo, le jeu de passes entre les trois-quarts d'une justesse prodigieuse, et Neisen ira inscrire le deuxième essai quelques secondes après celui de son coéquipier (0-16, 40 ème). Une fin de première période catastrophique pour les locaux, amorphes globalement dans leurs initiatives et manquant cruellement de sérénité pour rivaliser sur le moindre secteur. Tout le contraire des hommes de Roméo Gontinéac, plaisant à voir jouer et faisant preuve de pragmatisme à cet instant de la partie.

Une Colombe renversante

Alors que la partie sombrait dans l'approximation, Colomiers mettait un certain temps à réagir. Mais graduellement, les locaux retrouvaient leur unité et Herron ouvrait le compteur au pied (3-16, 47 ème). Les Columérins s'installaient volontiers dans le camp adverse et c'était Parpagiola qui marquait en force pour l'essai de la révolte (10-16, 58 ème). Alors que la mêlée des visiteurs donnait toujours autant de fil à retordre à son vis-à-vis, Papunashvili donnait plus de crédit aux espoirs cantaliens par une pénalité lointaine (10-19, 66 ème). Insuffisant pour remporter la mise cependant, la faute à des Columérins euphoriques.

Coletta d'abord en bon capitaine, qui viendra en force donner l'espoir à tout un stade (20-19, 73 ème) pour la première fois des débats. Puis Larrieu, sur une touche malheureuse des Aurillacois près de leur ligne, qui ira en force assurer les 4 points (27-19, 78 ème). Une victoire qui ne sera plus contestée même si Papunashvili offrait le point de bonus largement mérité aux siens dans les derniers instants (27-22, 82 ème). Revenu de l'enfer, Colomiers s'en tire à bon compte après une première période insipide mais doté d'une force de caractère précieuse pour s'extirper du piège tendu. Ce retour tonitruant ne profite pas à Aurillac qui pensait bien compenser l'échec subi face à Vannes à domicile la semaine auparavant. Malgré un contenu satisfaisant, les hommes de Roméo Gontinéac se contenteront de ce maigre bonus défensif de consolation.