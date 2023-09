Pro D2 - Un Mont-de-Marsan solide remporte sa première victoire de la saison face à Béziers

Pro D2 - Bon dernier de Pro D2 après trois journées, le Stade Montois se devait de remonter la pente face à Béziers, qui tenait sur un fil en ce début de saison. Mission accomplie pour les Landais qui ont été solides et appliqués, et ont su profiter des erreurs biterroises pour remporter son premier match de la saison. Les Montois quittent la zone de relégation.

Perdant sur le fil lors de ses trois premières sorties de la saison, le Stade Montois a battu Béziers (38-24), ce jeudi soir dans son stade André-et-Guy-Boniface. Les Landais ont été dominateurs dans tous les compartiments du jeu, et auraient même pu s'imposer plus largement, voire avec le bonus défensif, s'ils avaient été moins maladroits. Ils sortent de la zone rouge tandis que Béziers voyage toujours aussi mal, et rentre dans l'Hérault avec une lourde défaite.

Béziers reste au contact

La rencontre avait débuté normalement, avec Laousse Azpiazu qui répondait à Dreuille au pied (3-3, 7ème). Les Montois avaient du mal à avancer franchement, mais bénéficiaient à plusieurs reprises du manque de réalisme biterrois, et surtout de sa grande indiscipline. Cela se payait finalement après un mauvais dégagement au pied, qui permettait aux abeilles de revenir à l'attaque. Sayerse, en bout de ligne, tapait à suivre en deux temps pour aller marquer le premier essai (13-3, 26ème).

Alors que les deux équipes étaient réduites à 14 après un carton jaune de chaque côté, c'étaient les Biterrois qui terminaient mieux cette première période. Peu après une longue séquence de pick and go pas récompensée, ils revenaient à l'attaque. Gabin Lorre, face à un surnombre défensif, revenait dans le trafic pour crocheter tout le monde, et aller aplatir entre les perches, en solitaire (16-10, 40ème).

Les Héraultais revenaient des vestiaires avec l'ambition de continuer d'aller de l'avant, mais concédaient au score, par une erreur individuelle cette fois. Après que Loustalot eut trouvé une touche à 5 mètres de l'en-but biterrois, Arnoldi se chargeait du lancer en touche. Entré en jeu, le talonneur lobait tout son alignement, pour voir le ballon arriver dans les bras de son homologue adverse, Labouyrie, qui pouvait plonger derrière la ligne (26-10, 51ème).

Tout près du bonus

Terrible pour Béziers, qui ne s'avouait pas vaincu. Après une touche dans les 22m adverses, mais réussie, les avants partaient sur des pick and go. Clément Bitz était à la conclusion pour permettre aux Biterrois de rester dans le match (26-17, 56ème). Ils n'étaient pas loin de doubler leur mise sur le renvoi en jeu, transperçant une défense passive, mais sans succès au bout.

Les Montois, sonnés mais encore debout, reprenaient alors le match à leur compte, en campant dans les 22m adverses. Pierre Sayerse mettait fin aux espoirs adverses en s'offrant un doublé, à la conclusion en coin d'un beau mouvement collectif de son équipe (31-17, 74ème). Le clou final était planté par l'autre ailier landais, Eroni Sau, complètement oublié par la défense qui pouvait marquer un essai après une passe au pied de Du Plessis (38-17, 80ème). Avec deux essais d'avance, ils ont alors tout donné pour décrocher un bonus défensif, sans succès. C'est même Béziers qui marquait par Gabin Lorre, malgré des crampes au bout de sa course (38-24, 80+3ème).

Même si cette victoire ne donne que quatre points, elle va faire beaucoup de bien au Stade Montois, qui voudra probablement rapidement retrouver sa place dans les hauteurs du classement. Pour Béziers, c'est une deuxième lourde défaite à l'extérieur, et les manquements ont été bien trop nombreux pour ramener un bon résultat des Landes.