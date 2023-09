Votre journal Midi Olympique sera exceptionnellement disponible ce mercredi soir

Alors que le début de la Coupe du monde 2023 est imminent, Midi Olympique s'adapte en avançant la sortie du journal cette semaine. Ainsi, la version numérique du Midol vert sera disponible dès ce mercredi 18 heures, alors que la version papier sera en kiosque dès jeudi matin.

Attention, le Midol prend de l'avance ! La sortie du journal du rugby est avancée cette semaine, pour qu'elle puisse coller avec l'actualité brûlante : la Coupe du monde de rugby 2023 en France. Ainsi, alors que vous avez maintenant l'habitude de récupérer votre journal le vendredi matin en kiosque ou de le télécharger le jeudi soir, il faudra un peu anticiper. La version numérique de l'édition du Mdiol vert de cette semaine sera disponible en ligne dès mercredi 6 septembre à 18h. Pour ce qui est de la version papier, elle sera dans vos kiosques jeudi matin.

Dans cette édition, vous trouverez bien entendu de nombreux articles autour de la Coupe du monde et plus particulièrement du match d'ouverture entre la France et la Nouvelle-Zélande, vendredi soir. La Pro D2 ou encore les infos transferts seront elles aussi traitées comme d'habitude. Le journal du rugby lance sa Coupe du monde !