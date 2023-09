Clermont et Franck Azéma ont trouvé un terrain d'entente. Le club auvergnat et son ancien entraîneur (2014-2021) ont chacun retiré leurs demandes et évitent un passage devant les tribunaux.

Plus rien n'oppose Clermont et Franck Azéma. Le club jaune et bleu et son ancien manager ont trouvé un terrain d'entente pour clore l'affaire qui opposait les deux parties. Dans un communiqué publié ce mardi, l'ASM s'est félicitée "d'une poignée de main plutôt que d'un passage devant les tribunaux pour mettre un terme à deux années de tension". "Après des mois de conflits internes qui avaient débordé sur le domaine juridique, les deux parties ont décidé conjointement de suspendre leurs demandes respectives. L'affaire qui opposait sur le terrain prud’homal l'ASM Clermont Auvergne et son ex-manager Franck Azéma est ainsi close".

C'est une somme qui peut paraître folle mais c'est celle qui est apparement demandée par les dirigeants clermontois à l'ancien homme fort de leur staff, Franck Azéma.



En février 2021 Franck Azéma avait demandé à ses dirigeants de quitter le club auvergnat, deux ans avant la fin de son contrat. L'entraîneur champion de France en 2017 avait refusé de signer la résiliation de contrat imposée par l'ASM. Le club avait notifié la rupture unilatérale du CDD invoquant une faute grave, avant que Franck Azéma ne se présente au club au début de l'été pour justifier qu'il n'était plus le manager des Jaunards. Dès lors, un combat juridique s'est intensifié entre les deux parties. Une bataille aujourd'hui passée, et une nouvelle victoire pour Jean-Claude Pats, président de Clermont.

Azéma après Haouas, Vahaamahina et Lapandry

Depuis son arrivée à la présidence de l'ASM, l'ancien directeur du personnel de Michelin a éteint une quatrième affaire concernant, de près ou de loin, le club. En juin dernier, Clermont avait annoncé publiquement que Mohamed Haouas "ne porterait pas les couleurs jaune et bleu" suite à l'agression de l'actuel Biarrot sur sa compagne. Ensuite, l'ASM a également vite éteint le début d'incendie concernant Sébastien Vahaamahina. En mai dernier, l'ancien deuxième ligne de Clermont avait déclaré "avoir honte" pour son club après une mauvaise prise en charge de ses commotions, assurait-il.

Alexandre Lapandry a lui aussi trouvé un accord avec Clermont sur le plan juridique. Icon Sport - Icon Sport

Finalement déclaré inapte à la pratique du rugby, "Vahaa" ne fait plus partie de l'effectif clermontois et l'ASM a pu s'éviter une nouvelle affaire. Début septembre, le club auvergnat et Alexandre Lapandry ont également trouvé un terrain d'entente pour clore leur procédure juridique.