Alexandre Lapandry et le club de Clermont ne sont plus adversaires. L'ASM a publié un communiqué ce samedi midi annonçant un "message d'apaisement et de réconciliation" entre les deux parties.

Le feuilleton Lapandry est terminé. L'ASM Clermont Auvergne a annoncé ce samedi midi que son ancien troisième ligne serait honoré juste avant la rencontre opposant les Jaunards à Perpignan (17 heures). "Le temps de la discorde, des non-dits, de l’éloignement et de l’incompréhension est désormais révolu entre le club et son troisième ligne. Alors que le dialogue a été renoué, depuis plusieurs mois, il a conduit à l’apaisement des tensions existantes autour de l’arrêt de carrière et de la prise en charge d’Alexandre. C’est avec beaucoup de plaisir et le respect qu’il mérite que le club honorera, samedi avant de la rencontre face à Perpignan celui qui a porté nos couleurs durant 13 saisons remportant les titres de champion de France en 2010 et 2017" explique le club via un communiqué.

\ud83d\udc9b\ud83d\udc99 ????????? ???????? ?????????? ??? ?????? ?? ???????? ??? ?????-???? !

Apres de longs mois d’incompréhension et de distance, Alexandre Lapandry, le troisième ligne emblématique des Jaune et Bleu contraint de mettre un… pic.twitter.com/gMLiusRgsb — ASM Rugby (@ASMOfficiel) August 26, 2023

Des mois de tension

Pour rappel, Alexandre Lapandry avait porté quatre plaintes contre X le 5 décembre dernier pour des "faits de violences psychologiques et de harcèlement" ; "mise en danger de la vie d’autrui et blessures involontaires" ; "faux et usage de faux" et "violation de l’employeur à son obligation de sécurité et de résultats".

Le club de Clermont avait alors été mis en cause. Champion de France en 2010 et 2017 avec l'ASM, Alexandre Lapandry a disputé son dernier match le 18 octobre 2020 et n'a plus rejoué depuis, à cause notamment de commotions cérébrales répétées. Licencié pour inaptitude physique par Clermont en novembre 2022, l'ancien flanker jaune et bleu avait choisi d'entamer un combat judiciaire contre son ancien club.

Jean-Claude Pats, président de Clermont, se satisfait de clore l'affaire Lapandry. Icon Sport - Icon Sport

"L’ASM est, et restera, mon club de cœur"

Après dix mois de tension et de bataille entre les deux parties, "le cœur a parlé et la raison l'a emporté" dans les deux camps, selon les dires de Jean-Hubert Portejoie, avocat d'Alexandre Lapandry. Après treize saisons sous le maillot de Clermont, et 264 matchs disputés, l'ancien troisième ligne sera donc honoré ce samedi au stade Marcel-Michelin. "Je suis très content et honoré de faire mes adieux dans ce stade Marcel-Michelin si cher à mes yeux et d’avoir l’opportunité de partager ce moment avec ma famille, mes proches, l’ensemble du club et les supporters. Tout au long de ma carrière, je me suis toujours investi à fond pour défendre nos couleurs. L’ASM est, et restera, mon club de cœur" a notamment expliqué le principal intéressé.

Président de Clermont depuis juin, Jean-Claude Pats a lui aussi réagi avec le sourire. "Je suis très heureux que le club puisse ainsi honorer comme il se doit, Alexandre Lapandry, figure sportive de l’ASM, mais aussi personnalité très en phase avec les valeurs du Club. C’est un garçon qui a toujours su cultiver la proximité avec les supporters de la Yellow Army".