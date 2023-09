Dans votre émission Des Mauls et Débats, on revient sur la performance du Stade français et la place de leader occupée par le club parisien. Une course en tête qui est due à la combinaison de leur performance et d'un calendrier plutôt clément.

Comme chaque dimanche, Des Mauls et Débats revient sur l'actualité rugby du week-end et traite de différents sujets autour du Top 14. Cette semaine, le Stade français a été au cœur de la discussion de l'enseignement du week-end. Vainqueur de Montpellier (24-9) avec le bonus offensif, les Soldats roses ont fait un trois sur trois dans ce premier bloc pré-Mondial. Après avoir battu Perpignan et Oyonnax, les hommes de la capitale ont empoché finalement 13 points sur 15 possibles et se hissent en tête du championnat. Pour nos journalistes, les raisons de ces performances sont doubles. Ils ont profité d'une certaine méforme montpelliéraine en ce début de saison, comparativement à l'année du titre et même à l'an passé. La difficile mise en route du promu oyomen et la difficulté catalane ont aussi permis aux Parisiens de s'en sortir avec trois succès. D'autre part, le Stade français, privé de Sekou Macalou, Joe Marchant ou encore Brad Weber, a réussi à trouver la recette pour se faire une place au soleil avant la trêve du Mondial.